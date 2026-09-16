बुध उदय 2026: 18 सितंबर को बुध का उदय, 3 राशियों के खुलेंगे तरक्की और धन लाभ के रास्ते

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन को महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार और संवाद से जुड़े मामलों का कारक है। इसलिए बुध की स्थिति बदलने पर व्यक्ति की सोच, निर्णय क्षमता, कार्यक्षेत्र और आर्थिक मामलों पर प्रभाव पड़ सकता है। कुछ राशियों के लिए ग्रहों का यह परिवर्तन नए अवसर और तरक्की के संकेत लेकर आता है।





ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 18 सितंबर को शाम 7 बजकर 9 मिनट पर बुध कन्या राशि में उदित होंगे। करीब 32 दिनों तक अस्त अवस्था में रहने के बाद बुध का उदय कुछ राशियों के लिए विशेष माना जा रहा है। इस अवधि में पुराने विवाद कम होने, पारिवारिक संबंधों में सुधार और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बन सकते हैं। आइए जानते हैं किन तीन राशियों के लिए बुध का उदय लाभकारी रह सकता है।