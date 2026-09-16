बुध उदय 2026: 18 सितंबर को बुध का उदय, 3 राशियों के खुलेंगे तरक्की और धन लाभ के रास्ते

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन को महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार और संवाद से जुड़े मामलों का कारक है। इसलिए बुध की स्थिति बदलने पर व्यक्ति की सोच, निर्णय क्षमता, कार्यक्षेत्र और आर्थिक मामलों पर प्रभाव पड़ सकता है। कुछ राशियों के लिए ग्रहों का यह परिवर्तन नए अवसर और तरक्की के संकेत लेकर आता है।
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 18 सितंबर को शाम 7 बजकर 9 मिनट पर बुध कन्या राशि में उदित होंगे। करीब 32 दिनों तक अस्त अवस्था में रहने के बाद बुध का उदय कुछ राशियों के लिए विशेष माना जा रहा है। इस अवधि में पुराने विवाद कम होने, पारिवारिक संबंधों में सुधार और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बन सकते हैं। आइए जानते हैं किन तीन राशियों के लिए बुध का उदय लाभकारी रह सकता है।
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वृषभ राशि
- फोटो : amar ujala
वृषभ राशि
- बुध का उदय वृषभ राशि के जातकों के लिए रचनात्मकता और बुद्धि के स्तर पर अच्छे बदलाव ला सकता है।
- पंचम भाव में बुध की स्थिति से नए विचारों और योजनाओं को बल मिलने की संभावना है।
- शिक्षा और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को भी लाभ मिल सकता है।
- नौकरीपेशा जातकों के नए विचार अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं।
- कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है।
- व्यापारियों के लिए भी समय लाभकारी रह सकता है और सही योजना के जरिए आर्थिक फायदा मिलने के संकेत हैं।
- हालांकि, जोखिम वाले निवेश और सट्टेबाजी से बचना उचित रहेगा।
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कर्क राशि
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कर्क राशि
- कर्क राशि वालों के लिए बुध का उदय साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।
- कन्या राशि में बुध का प्रभाव तीसरे भाव पर पड़ेगा, जिसे प्रयास, पराक्रम और निर्णय क्षमता से संबंधित माना जाता है।
- इससे जातक महत्वपूर्ण फैसले अधिक आत्मविश्वास के साथ ले सकते हैं।
- लंबे समय से अटके मामलों में प्रगति हो सकती है और पुरानी परेशानियों का समाधान मिलने की संभावना है।
- नौकरी करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में लाभ और प्रगति के रास्ते खुल सकते हैं।
- स्वास्थ्य के मामले में भी यह समय राहत देने वाला रह सकता है।
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मकर राशि
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मकर राशि
- मकर राशि के लिए बुध का उदय भाग्य को मजबूत करने वाला माना जा रहा है।
- नवम भाव में बुध की स्थिति उच्च शिक्षा, भाग्य, यात्रा और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकती है।
- नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सम्मान और नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
- कुछ जातकों के लिए मनचाही जगह पर स्थानांतरण के योग बन सकते हैं।
- पदोन्नति और वेतन वृद्धि की संभावना भी बन सकती है।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।
- कारोबारियों के लिए नए अवसर मिलने और व्यापार का विस्तार करने की दिशा में आगे बढ़ने का समय हो सकता है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।