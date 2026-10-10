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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 11 october 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल: इन 4 राशि के लोगों को मिल सकते हैं बड़े मौके, कुछ राशियों को रहना होगा सावधान

Sun, 11 Oct 2026 05:30 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 11 Oct 2026 05:30 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 11 October 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का हाल।

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Today Prediction Horoscope of 11 october 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


आज कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत और समझदारी से सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और जरूरतमंद की मदद करके संतोष मिलेगा। विरोधियों से सतर्क रहें। जीवनसाथी की सेहत को लेकर लापरवाही न करें और समय रहते जरूरी देखभाल करें।
 
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Today Prediction Horoscope of 11 october 2026 Aaj Ka Rashifal
वृषभ राशि - फोटो : amarujala

वृषभ राशि
आज परिवार में खुशखबरी मिलने से प्रसन्नता बढ़ेगी। सामाजिक कार्यों में आपकी सराहना हो सकती है और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ें। अधूरे काम पूरे करने में सफलता मिल सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाएं।
 

Today Prediction Horoscope of 11 october 2026 Aaj Ka Rashifal
मिथुन राशि - फोटो : amarujala

मिथुन राशि
आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और करियर में नए अवसर सामने आ सकते हैं। कोई खोई हुई प्रिय वस्तु मिलने की संभावना है। व्यस्तता के बावजूद परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।
 

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Today Prediction Horoscope of 11 october 2026 Aaj Ka Rashifal
कर्क राशि - फोटो : amarujala

कर्क राशि
आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे। निवेश के लिए सरकारी योजनाओं पर विचार कर सकते हैं, लेकिन नई साझेदारी में जल्दबाजी न करें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। रुके हुए धन की वापसी के मामले में धैर्य बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।
 

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Today Prediction Horoscope of 11 october 2026 Aaj Ka Rashifal
सिंह राशि - फोटो : amarujala

सिंह राशि
आज मित्रों और परिवार के साथ आनंददायक समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी सामाजिक या राजनीतिक मामले में प्रगति हो सकती है। शुभ आयोजन में शामिल होने से मन प्रसन्न रहेगा। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। अपनों के साथ बिताए पल आपको मानसिक संतोष प्रदान करेंगे।
 

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