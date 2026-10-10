आज का राशिफल: इन 4 राशि के लोगों को मिल सकते हैं बड़े मौके, कुछ राशियों को रहना होगा सावधान

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि

आज कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत और समझदारी से सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और जरूरतमंद की मदद करके संतोष मिलेगा। विरोधियों से सतर्क रहें। जीवनसाथी की सेहत को लेकर लापरवाही न करें और समय रहते जरूरी देखभाल करें।



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2 of 12 वृषभ राशि - फोटो : amarujala

वृषभ राशि

आज परिवार में खुशखबरी मिलने से प्रसन्नता बढ़ेगी। सामाजिक कार्यों में आपकी सराहना हो सकती है और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ें। अधूरे काम पूरे करने में सफलता मिल सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाएं।



3 of 12 मिथुन राशि - फोटो : amarujala

मिथुन राशि

आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और करियर में नए अवसर सामने आ सकते हैं। कोई खोई हुई प्रिय वस्तु मिलने की संभावना है। व्यस्तता के बावजूद परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।



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4 of 12 कर्क राशि - फोटो : amarujala

कर्क राशि

आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे। निवेश के लिए सरकारी योजनाओं पर विचार कर सकते हैं, लेकिन नई साझेदारी में जल्दबाजी न करें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। रुके हुए धन की वापसी के मामले में धैर्य बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।



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5 of 12 सिंह राशि - फोटो : amarujala