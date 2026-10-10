आज का राशिफल: इन 4 राशि के लोगों को मिल सकते हैं बड़े मौके, कुछ राशियों को रहना होगा सावधान

मेष राशि
आज कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत और समझदारी से सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और जरूरतमंद की मदद करके संतोष मिलेगा। विरोधियों से सतर्क रहें। जीवनसाथी की सेहत को लेकर लापरवाही न करें और समय रहते जरूरी देखभाल करें।
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वृषभ राशि
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वृषभ राशि
आज परिवार में खुशखबरी मिलने से प्रसन्नता बढ़ेगी। सामाजिक कार्यों में आपकी सराहना हो सकती है और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ें। अधूरे काम पूरे करने में सफलता मिल सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाएं।
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मिथुन राशि
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मिथुन राशि
आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और करियर में नए अवसर सामने आ सकते हैं। कोई खोई हुई प्रिय वस्तु मिलने की संभावना है। व्यस्तता के बावजूद परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।
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कर्क राशि
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कर्क राशि
आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे। निवेश के लिए सरकारी योजनाओं पर विचार कर सकते हैं, लेकिन नई साझेदारी में जल्दबाजी न करें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। रुके हुए धन की वापसी के मामले में धैर्य बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।
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सिंह राशि
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सिंह राशि
आज मित्रों और परिवार के साथ आनंददायक समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी सामाजिक या राजनीतिक मामले में प्रगति हो सकती है। शुभ आयोजन में शामिल होने से मन प्रसन्न रहेगा। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। अपनों के साथ बिताए पल आपको मानसिक संतोष प्रदान करेंगे।