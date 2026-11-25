Panchang 26 November 2026: 26 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर मृगशिरा नक्षत्र और साध्य योग का संयोग भी बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह चंद्रदेव होते हैं। आइए जानते हैं 26 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।

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