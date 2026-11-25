26 नवंबर का पंचांग: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
26 November Ka Panchang: 26 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में है, जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं।
विस्तार
Panchang 26 November 2026: 26 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर मृगशिरा नक्षत्र और साध्य योग का संयोग भी बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह चंद्रदेव होते हैं। आइए जानते हैं 26 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
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आज का पंचांग- 26 नवंबर 2026
|तिथि
|द्वितीया
|01:15 तक
|नक्षत्र
|मृगशिरा
|05:46 तक
|प्रथम करण
|वणिज
|11:30 तक
|द्वितीय करण
|गर
|01:15 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|गुरुवार
|योग
|साध्य
|03:43 तक
|सूर्योदय
|06:53
|सूर्यास्त
|17:23
|चंद्रमा
|मिथुन राशि में
|राहुकाल
|01:26 -02:45
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|मार्गशीर्ष
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:47-12:29
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11:47-12:29
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय
- सूर्योदय का समय- 06:53
- सूर्यास्त का समय- 17:23
- चन्द्रोदय- 17:55
- चन्द्रास्त- 07:35
आज का अशुभ मुहूर्त
- गुलिक काल: 09:30-10:49
- राहुकाल: 01:26 -02:45
- यमगण्ड:06:53 -08:11
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शुभ: सुबह 6:47 से 8:06 बजे तक
रोग: सुबह 8:06 से 9:26 बजे तक
उद्वेग: सुबह 9:26 से 10:45 बजे तक
चर: सुबह 10:45 से दोपहर 12:04 बजे तक
लाभ: दोपहर 12:04 से 1:24 बजे तक
अमृत: दोपहर 1:24 से 2:43 बजे तक
काल: दोपहर 2:43 से शाम 4:02 बजे तक
शुभ: शाम 4:02 से 5:22 बजे तक
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रात का चौघड़िया, 26 नवंबर 2026
चर: शाम 5:22 से 7:03 बजे तक
रोग: शाम 7:03 से 8:43 बजे तक
काल: रात 8:43 से 10:24 बजे तक
लाभ: रात 10:24 से 12:05 बजे तक
उद्वेग: रात 12:05 से 1:45 बजे तक
शुभ: रात 1:45 से 3:26 बजे तक
अमृत: रात 3:26 से 5:06 बजे तक
चर: सुबह 5:06 से 6:47 बजे तक