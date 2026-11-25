1 of 13 Today Love Horoscope - फोटो : Amar Ujala







Link Copied



Today Love Horoscope: 26 नवंबर 2026 का दिन प्रेम जीवन के लिहाज से कई खास संकेत लेकर आया है। आज कुछ जातकों के रिश्तों में प्यार, सम्मान और आपसी सहयोग बढ़ेगा। वहीं, कुछ लोगों को अपने रिश्तों में संतुलन और समझ बढ़ाने की जरूरत हैं। किसी सिंगल जातक की जिंदगी में नए प्यार की दस्तक भी हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक लव राशिफल।

Trending Videos

2 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope): मेष राशि वालों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। अगर आप जीवन में किसी खास व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही आपकी यह तलाश पूरी हो सकती है। आज आपके जीवन में खुशियां और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। आपका आकर्षण दूसरों को प्रभावित करेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने से बचें। परिवार और पार्टनर के साथ प्यार से पेश आएं।

3 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope): आज रिश्तों में छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं। ऐसे में पार्टनर की सलाह लें और मनमुटाव को समय रहते दूर करें। अपने मनमौजी रवैये को छोड़कर रिश्ते को मजबूत बनाने पर ध्यान दें।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope): मिथुन राशि वालों आज परिवार और पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। ऐसे में उनकी भावनाओं का सम्मान करें और प्यार व देखभाल के जरिए रिश्तों में उत्साह और मधुरता बनाए रखें।

विज्ञापन

5 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala