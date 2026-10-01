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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 02 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 2 अक्तूबर: मेष, कर्क और सिंह राशि वालों के प्रेम जीवन में आज आएगी खुशियां, पार्टनर के साथ बनेगा खास

Thu, 01 Oct 2026 03:46 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 01 Oct 2026 03:46 PM IST
सार

02 अक्तूबर 2026 का लव राशिफल: आज प्रेम और रिश्तों के मामले में ग्रहों की चाल कई राशियों के लिए खास संकेत दे रही है। जानें मेष से मीन राशि तक किसकी लव लाइफ रहेगी रोमांटिक और किसे रिश्ते में संभलकर कदम बढ़ाने की जरूरत होगी।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 02 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
2 अक्तूबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

लव राशिफल, 02 अक्तूबर 2026: प्रेम और रिश्तों के लिहाज से आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर आपके प्रेम संबंध, दांपत्य जीवन और पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों के रिश्ते में प्यार और नजदीकियां बढ़ेंगी, वहीं कुछ लोगों को छोटी-सी गलतफहमी से बचने के लिए बातचीत में संयम रखना होगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए भी आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत शुरू होने के संकेत मिल सकते हैं। अगर आप अपने प्रेम जीवन को लेकर जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, तो पढ़ें 02 अक्तूबर का लव राशिफल। यहां जानें मेष से मीन राशि तक प्रेम, रिश्ते, पार्टनर और वैवाहिक जीवन से जुड़े खास संकेत।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 02 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope):
आज आपकी लव लाइफ में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पिछले कुछ समय से रिश्ते में जो छोटी-मोटी परेशानियां या गलतफहमियां चल रही थीं, वे कम होने की संभावना है। पार्टनर की किसी गलती को लेकर नाराजगी रखने के बजाय आप उसे माफ करके रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इससे आप दोनों के बीच प्यार और समझ बढ़ सकती है। वहीं, सिंगल जातकों का मन अभी भी अतीत की किसी घटना या पुराने रिश्ते से जुड़ी बात को लेकर परेशान रह सकता है। पुरानी यादों से बाहर निकलकर वर्तमान पर ध्यान देने की कोशिश करें।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 02 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope):
आज प्रेम के मामले में आपका दिन काफी अच्छा रहने वाला है। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और रिश्ते में सकारात्मकता महसूस होगी। शादीशुदा जातक अपने वैवाहिक जीवन में कुछ नया करने या रिश्ते को एक नई दिशा देने के बारे में विचार कर सकते हैं। साथ में कहीं घूमने जाने या कोई खास योजना बनाने से रिश्ते में नई ऊर्जा आ सकती है। सिंगल लोगों के जीवन में भी प्यार की शुरुआत के संकेत हैं। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत धीरे-धीरे खास रिश्ते में बदल सकती है।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 02 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope):
आज आपका घूमने-फिरने या पार्टनर के साथ बाहर जाने का प्लान अचानक रद्द हो सकता है। इस वजह से आपका मूड काफी खराब हो सकता है और दिनभर उसी बात का असर मन पर बना रह सकता है। हालांकि छोटी-सी निराशा को अपने रिश्ते पर हावी न होने दें। सिंगल जातक आज किसी खास व्यक्ति के ख्यालों में पूरी तरह डूबे रह सकते हैं। आपका क्रश आपके विचारों पर इतना हावी रहेगा कि आप उसके साथ भविष्य को लेकर कई तरह के सपने देखने लगेंगे। मन में रोमांटिक कल्पनाएं खूब चलेंगी।

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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope):
आज प्रेम जीवन में रोमांस और अपनापन देखने को मिलेगा। आप पार्टनर के साथ शांत और खूबसूरत समय बिताने की योजना बना सकते हैं। एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने के लिए लॉन्ग ड्राइव या किसी शांत जगह पर साथ समय बिताने का विचार बन सकता है। दिल की बातें साझा करने से रिश्ते में नजदीकी और विश्वास बढ़ेगा। सिंगल जातकों के लिए विवाह से जुड़े अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। परिवार की ओर से भी किसी योग्य रिश्ते की चर्चा शुरू होने की संभावना है।

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