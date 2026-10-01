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अक्तूबर में जन्मे लोग: इन लोगों में होती हैं कुछ खास खूबियां, इनका व्यक्तित्व बनाता है इन्हें सबसे अगल

Thu, 01 Oct 2026 03:32 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 01 Oct 2026 03:32 PM IST
सार

अंक शास्त्र और ज्योतिष की मान्यताओं में भी जन्म के महीने को व्यक्ति के स्वभाव से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं अक्तूबर में जन्मे लोगों के व्यक्तित्व की कौन-कौन सी खूबियां खास मानी जाती हैं।

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October born people personality traits numerology
अक्तूबर में जन्मे लोग कैसे होते हैं? - फोटो : AI

अंक शास्त्र के अनुसार, हर महीना अपने साथ एक अलग तरह की ऊर्जा और स्वभाव लेकर आता है। किसी महीने जन्म लेने वाले लोगों के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जो उन्हें दूसरों से अलग पहचान देती हैं। अंक शास्त्र और ज्योतिष की मान्यताओं में भी जन्म के महीने को व्यक्ति के स्वभाव से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में अगर आपका जन्म अक्तूबर में हुआ है या आपके किसी खास व्यक्ति का जन्म इस महीने में हुआ है, तो जानिए अक्तूबर में जन्मे लोगों के व्यक्तित्व की कौन-कौन सी खूबियां खास मानी जाती हैं।



अक्तूबर में जन्मे लोग कैसे होते हैं?
अंक शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार अक्तूबर में जन्म लेने वाले लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक और मिलनसार माना जाता है। इन्हें नई जगहों पर जाना, अलग-अलग अनुभव हासिल करना और लोगों से बातचीत करना पसंद हो सकता है। इनके स्वभाव में उत्साह के साथ रचनात्मकता भी देखने को मिलती है। यही खूबियां कई बार इन्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाती हैं।
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बातचीत से बना लेते हैं अपनी जगह - फोटो : adobe stock

बातचीत से बना लेते हैं अपनी जगह
अक्तूबर में जन्मे लोगों की बातचीत करने की शैली प्रभावशाली मानी जाती है। ये अपनी बात को बिना अनावश्यक आक्रामकता के स्पष्ट तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। इनके आत्मविश्वास और समझदारी भरे अंदाज के कारण लोग इनकी बात ध्यान से सुनना पसंद करते हैं। किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू करने या अपनी बात समझाने में भी इन्हें सहज माना जाता है।

रिश्तों में निभाते हैं पूरा साथ
इन लोगों के लिए रिश्तों की अहमियत काफी अधिक मानी जाती है। जब ये किसी व्यक्ति को अपना मान लेते हैं, तो उसके साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं। दोस्ती हो या प्रेम संबंध, अपने करीबी लोगों के प्रति इनका जुड़ाव गहरा हो सकता है। अपनों के मुश्किल समय में उनका समर्थन करना और जरूरत पड़ने पर उनके लिए आवाज उठाना इनके व्यक्तित्व की खासियत मानी जाती है।
 

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क्रिएटिविटी में होते हैं आगे - फोटो : adobestock

क्रिएटिविटी में होते हैं आगे
ज्योतिष और अंक शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार अक्तूबर में जन्मे लोगों में रचनात्मक सोच अच्छी हो सकती है। खूबसूरत और अनोखी चीजें इन्हें आकर्षित करती हैं। फैशन, कला, सजावट या किसी चीज को नए अंदाज में प्रस्तुत करने के मामले में इनकी पसंद अलग नजर आ सकती है। सामान्य चीजों को भी अपने तरीके से खास बनाने की कोशिश करना इन्हें पसंद होता है।
 

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मुश्किल हालात में रखते हैं धैर्य - फोटो : adobe stock

मुश्किल हालात में रखते हैं धैर्य
अक्तूबर में जन्मे लोग बेवजह के विवादों से दूरी बनाए रखना पसंद कर सकते हैं। किसी कठिन परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि मतभेद की स्थिति में ये दोनों पक्षों के बीच बातचीत से समाधान निकालने में मदद कर सकते हैं। मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखना इनके व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है।

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अक्तूबर में जन्मे लोगों की राशियां - फोटो : adobe stock

अक्तूबर में जन्मे लोगों की राशियां
ज्योतिष के अनुसार अक्तूबर महीने में मुख्य रूप से तुला और वृश्चिक राशि के लोग जन्म लेते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं। जन्म तारीख के आधार पर अक्तूबर में जन्मे लोगों की राशि तुला या वृश्चिक हो सकती है और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इनके व्यक्तित्व में संबंधित राशि के गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है।



डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।

 

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