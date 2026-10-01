October Predicitions For All Zodiac Sign 2026: अक्तूबर महीने में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। गुरु का नक्षत्र परिवर्तन से लेकर राशि गोचर तक कई बड़े बदलाव अक्तूबर में होंगे। इसके अलावा शनि नक्षत्र गोचर से लेकर, शुक्र वक्री व सूर्य राशि परिवर्तन का संयोग भी इस माह रहेगा। ऐसे में ग्रहों की बदलती चाल का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से अक्तूबर का महीना कुछ राशि वालों के लिए लाभ, सफलता और निवेश में अच्छे मौके लेकर आ सकता है। जातकों को कारोबार में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन कुछ राशि वालों को कामकाज और अन्य क्षेत्रों में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं अक्तूबर का महीना मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है।
अक्तूबर भविष्यवाणियां 2026: कैसा रहेगा आपके लिए अक्तूबर? जानें किन राशि वालों को मिलेगा लाभ और किसे टेंशन
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 01 Oct 2026 02:47 PM IST
सार
October Predictions For All Zodiac Signs 2026: अक्तूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? किस राशि के जातकों को लाभ और सफलता मिलेगी, तो किन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए अक्तूबर महीने की भविष्यवाणी।
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