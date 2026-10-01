अक्तूबर भविष्यवाणियां 2026: कैसा रहेगा आपके लिए अक्तूबर? जानें किन राशि वालों को मिलेगा लाभ और किसे टेंशन

1 of 13 अक्तूबर भविष्यवाणियां 2026 - फोटो : अमर उजाला AI







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October Predicitions For All Zodiac Sign 2026: अक्तूबर महीने में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। गुरु का नक्षत्र परिवर्तन से लेकर राशि गोचर तक कई बड़े बदलाव अक्तूबर में होंगे। इसके अलावा शनि नक्षत्र गोचर से लेकर, शुक्र वक्री व सूर्य राशि परिवर्तन का संयोग भी इस माह रहेगा। ऐसे में ग्रहों की बदलती चाल का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से अक्तूबर का महीना कुछ राशि वालों के लिए लाभ, सफलता और निवेश में अच्छे मौके लेकर आ सकता है। जातकों को कारोबार में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन कुछ राशि वालों को कामकाज और अन्य क्षेत्रों में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं अक्तूबर का महीना मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है।

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मेष राशि

अक्टूबर में मेष राशि वालों को लाभ हो सकता है। मनचाही सफलता मिलने के योग बनेंगे। परिवार में कोई खास इस समय आएगा। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नए-नए तरह के अवसरों में आपको लाभ मिलेगा।

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को इस महीने थोड़ा सतर्क रहना होगा। सेहत को लेकर कुछ परेशानियां हो सकती हैं। कामकाज में उतार-चढ़ाव आएंगे, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। कानूनी फैसला आपके पक्ष में होगा।

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए अक्तूबर धन लाभ के संकेत दे रहा है। कोई सपना इस समय आपका पूरा होगा। परिवार में नया वाहन खरीदने की इच्छा फिलहाल अधूरी रह सकती है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

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