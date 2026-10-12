सूर्य गोचर 2026: 17 अक्तूबर से इन 3 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, नौकरी और कारोबार में रहें सतर्क

ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति और उनके राशि परिवर्तन को विशेष महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि ग्रहों की बदलती चाल का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ सकता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का कारक माना गया है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 17 अक्तूबर 2026 को सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का यह परिवर्तन तीन राशियों के जातकों के लिए कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकता है। इस दौरान कामकाज में अड़चनें, व्यापार में उतार-चढ़ाव और पैसों से जुड़ी परेशानियां सामने आने की आशंका है। आइए जानते हैं किन राशियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।





इन 3 राशियों की बढ़ सकती हैं परेशानियां