सूर्य गोचर 2026: 17 अक्तूबर से इन 3 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, नौकरी और कारोबार में रहें सतर्क

ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति और उनके राशि परिवर्तन को विशेष महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि ग्रहों की बदलती चाल का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ सकता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का कारक माना गया है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 17 अक्तूबर 2026 को सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का यह परिवर्तन तीन राशियों के जातकों के लिए कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकता है। इस दौरान कामकाज में अड़चनें, व्यापार में उतार-चढ़ाव और पैसों से जुड़ी परेशानियां सामने आने की आशंका है। आइए जानते हैं किन राशियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
इन 3 राशियों की बढ़ सकती हैं परेशानियां
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मिथुन राशि
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मिथुन राशि
- मिथुन राशि के लोगों को इस अवधि में अपने काम पूरे करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं।
- मेहनत करने के बाद भी मनचाहा परिणाम मिलने में देरी संभव है।
- पारिवारिक जीवन में किसी मुद्दे पर असहमति हो सकती है, इसलिए अपनी बात रखते समय धैर्य बनाए रखें।
- कारोबार से जुड़े लोगों के लिए बिना योजना के कोई नया काम शुरू करना उचित नहीं होगा।
- आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए गैरजरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें।
- निवेश करने से पहले संबंधित जोखिमों और सभी जरूरी जानकारियों को अच्छी तरह समझ लें।
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कन्या राशि:
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कन्या राशि:
- सूर्य का तुला राशि में प्रवेश कन्या राशि के जातकों के सामने कुछ नई चुनौतियां ला सकता है।
- इस दौरान आत्मविश्वास प्रभावित होने के साथ कामकाज में बार-बार बाधाएं महसूस हो सकती हैं।
- अचानक खर्च बढ़ने से बजट बिगड़ने की आशंका है। किसी से मिलने वाली रकम में भी देरी हो सकती है।
- नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में सावधानी रखनी चाहिए।
- व्यापारियों के लिए बड़े निवेश या महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने से पहले पूरी योजना की समीक्षा करना जरूरी रहेगा।
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धनु राशि:
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धनु राशि:
- धनु राशि के जातकों को करियर और शिक्षा से जुड़े मामलों में धैर्य रखना पड़ सकता है।
- नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को उपयुक्त अवसर मिलने में समय लग सकता है।
- विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से हटने पर उनकी तैयारी प्रभावित हो सकती है।
- व्यापार में नए अनुबंध करने से पहले शर्तों की बारीकी से जांच करें। आर्थिक लेन-देन में लापरवाही से बचें।
- इसके अलावा, पुराने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए भी सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है।
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सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए करें ये उपाय
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सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए करें ये उपाय
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य गोचर के दौरान अनुकूल परिणामों की कामना के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इस समय सूर्य मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को गेहूं या अन्य अनाज का दान करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही, महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर लें और अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।