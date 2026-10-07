सूर्य नक्षत्र गोचर: अगले दो हफ्ते इन 3 राशियों के लिए रहेंगे शानदार, मिलेगा धन और करियर में लाभ

सूर्य 11 अक्टूबर को अपने मित्र ग्रह मंगल के स्वामित्व वाले चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 24 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में स्थित रहेंगे। सूर्य के चित्रा नक्षत्र में आने से कुछ राशियों के लिए समय अनुकूल हो सकता है। इस दौरान आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी, कारोबार और निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी रह सकता है।
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मिथुन राशि
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मिथुन राशि
- मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कई मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है।
- इस दौरान पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बढ़ सकती है और करियर से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिल सकती है।
- लंबे समय से नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को भी अच्छी खबर मिल सकती है।
- निवेश से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है और पहले लगाए गए धन से बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सकता है।
- छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्ते मधुर होंगे और उनके साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
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सिंह राशि
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सिंह राशि
- सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन विशेष रूप से शुभ माना जा सकता है।
- मंगल के नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश आपके आत्मविश्वास, साहस और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत कर सकता है।
- नौकरी और व्यवसाय से जुड़े लोगों को तरक्की के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
- रोजगार की तलाश में जुटे लोगों को मनचाहा अवसर मिलने की संभावना है।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत जातकों के लिए विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े काम का अवसर सामने आ सकता है।
- स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय राहत और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है।
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धनु राशि
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धनु राशि
- धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का चित्रा नक्षत्र में गोचर करियर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रह सकता है।
- कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और क्षमता को पहचान मिल सकती है। उच्च पद की जिम्मेदारी और आय में बढ़ोतरी के योग बनेंगे।
- नौकरी में मनपसंद स्थान पर स्थानांतरण की इच्छा पूरी हो सकती है।
- सूर्य के प्रभाव से आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने के संकेत हैं।
- कारोबारियों को कोई लाभदायक सौदा या मनचाही व्यावसायिक डील मिल सकती है।
- इसके अलावा स्वास्थ्य के स्तर पर भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
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