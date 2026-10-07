सूर्य नक्षत्र गोचर: अगले दो हफ्ते इन 3 राशियों के लिए रहेंगे शानदार, मिलेगा धन और करियर में लाभ

सूर्य 11 अक्टूबर को अपने मित्र ग्रह मंगल के स्वामित्व वाले चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 24 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में स्थित रहेंगे। सूर्य के चित्रा नक्षत्र में आने से कुछ राशियों के लिए समय अनुकूल हो सकता है। इस दौरान आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी, कारोबार और निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी रह सकता है।



