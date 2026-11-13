शुक्र मार्गी 2026: 22 नवंबर तक इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-करियर में तरक्की के मिलेंगे मौके

Shukra Margi 2026: ज्योतिषियों के अनुसार, शुक्र ग्रह कन्या राशि में रहते हुए 14 नवंबर 2026 को मार्गी हो चुके हैं। इसके बाद 22 नवंबर 2026 को वह तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र की मार्गी चाल को शुभ माना जाता है। ऐसे में शुक्र की इस चाल का प्रभाव कई राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। जातकों के सुख-सौभाग्य में वृद्धि होने के साथ मनचाहे लाभ और तरक्की के योग बनेंगे। साथ ही, नौकरी-करियर में सफलता और रिश्तों में मधुरता आ सकती है। ऐसे में किन 3 राशि वालों के लिए समय खास रहेगा, आइए जानते हैं।