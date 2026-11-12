मंगल सिंह गोचर 2026: जुलाई 2027 तक इन चार राशि के लोगों का भाग्य रहेगा मजबूत, हर काम में किस्मत देगी पूरा साथ

Mangal Singh Gochar 2026: 12 नवंबर 2026 को मंगल सूर्य की राशि सिंह में गोचर कर चुके हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल का यह राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सिंह मंगल के घनिष्ठ मित्र सूर्य की राशि है। ऐसे में इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। हालांकि, कुछ राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। इन जातकों को करियर में तरक्की के साथ आर्थिक लाभ और मान-सम्मान मिलने के योग बनेंगे। इसके अलावा आत्मविश्वास में शानदार बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं, मंगल का यह गोचर किन 4 राशियों के लिए शुभ रहने वाला है।