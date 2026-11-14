सूर्य के राशि परिवर्तन करने से शनि संग बनेगा नवपंचम योग, इन राशियों को मिलेगा शुभ परिणाम

1 of 4 नवपंचम राजयोग - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसान समय-समय पर ग्रहों की चाल में बदलाव के कारण कई तरह के योगों का निर्माण होता है। ऐसा ही एक योग 16 नवंबर को बनेगा। इस दिन सूर्य और शनि के बीच नवपंचम योग का निर्माण होगा। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और शनि के साथ मिलकर नवपंचम योग का निर्माण करेंगे। ज्योतिष में सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता का भाव रहता है लेकिन नवपंचम योग बनने से कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है। आइए जानते हैं नवपंचम राजयोग का लाभ किन राशि वालों को होगा।

Trending Videos

2 of 4 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य और शनि का नवपंचम योग बहुत ही अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान आपके अधूरे कार्यों में गति आ सकती है। आपको अपनी मेहनत का अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरीपेशा हैं उनको कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। अचानक से धन लाभ के योग बन सकते हैं। इस दौरान आपका अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। कारोबार में कोई अच्छी और नई डील फाइनल हो सकती है।

3 of 4 वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 मकर राशि - फोटो : amar ujala