देवउठनी एकादशी पर बनेंगे कई खास संयोग, इन 3 राशि वालों का चमकेगा भाग्य और मिलेगा बड़ा लाभ

Dev Uthani Ekadashi 2026: कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन पूर्वाभाद्रपद और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के साथ सिद्धि योग का संयोग रहेगा। वहीं, इस पावन तिथि पर भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागेंगे। ऐसे में देवउठनी एकादशी का दिन कुछ राशि वालों के लिए विशेष रूप से शुभ रह सकता है। इन जातकों को धन लाभ और मान-सम्मान मिलने के साथ भाग्य का भी पूरा साथ मिल सकता है। साथ ही लंबे समय से अटके काम पूरे होने के योग बनेंगे। आइए जानते हैं, किन 3 राशियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है।