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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Rashifal 15 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh

राशिफल 15 नवंबर: मेष और सिंह समेत इन 3 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, कारोबार और करियर में लाभ के संकेत

Sat, 14 Nov 2026 03:52 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 14 Nov 2026 03:52 PM IST
सार

15 नवंबर 2026 का दैनिक राशिफल आपके लिए नौकरी, कारोबार, धन, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़े दिनभर के संकेत लेकर आया है। जानें मेष, कर्क और सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और किन मामलों में आपको सावधानी या सफलता मिल सकती है।

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Aaj Ka Rashifal 15 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh
15 नवंबर का राशिफल - फोटो : अमर उजाला

हर नया दिन अपने साथ नई संभावनाएं, चुनौतियां और बदलाव लेकर आता है। कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में रहती हैं, तो कभी किसी काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत और धैर्य की जरूरत पड़ती है। ऐसे में दिन की शुरुआत से पहले यह जानना दिलचस्प होता है कि ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति आपके लिए आज किस तरह के संकेत दे रही है। 15 नवंबर 2026 का दैनिक राशिफल इसी आधार पर आपके करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम संबंध और स्वास्थ्य से जुड़े सामान्य संकेत बता रहा है। मेष, कर्क और सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन किन मामलों में शुभ रहेगा और कहां उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है, इसकी पूरी जानकारी यहां मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों से लेकर व्यापारियों, विद्यार्थियों और पारिवारिक जीवन से जुड़े लोगों तक, आज के राशिफल में दिन के अलग-अलग पहलुओं को शामिल किया गया है। जानिए 15 नवंबर 2026 का दैनिक राशिफल।

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Aaj Ka Rashifal 15 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि

आज भाग्य आपका पूरा साथ देता नजर आएगा और कामकाज के क्षेत्र में शानदार सफलता मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से की जा रही मेहनत अब अपना असर दिखाने लगेगी और आपको प्रयासों का उचित परिणाम मिल सकता है। कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में भी राहत मिलने अथवा आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना है। समाज में आपकी पहचान, प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे दूर हो सकती हैं और कामकाज में नई गति देखने को मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मन को सुकून और रिश्तों में अपनापन महसूस होगा। आज सफलता के साथ-साथ अपनों का साथ भी आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा।
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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

आज आपका मान-सम्मान बढ़ने के संकेत हैं और लोग आपकी कार्यशैली तथा व्यवहार की सराहना कर सकते हैं। किसी खास सामाजिक या सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जहां आपकी मौजूदगी आपको अलग पहचान दिला सकती है। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और यदि पिछले कुछ समय से कोई दूरी या मनमुटाव बना हुआ था, तो उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा। आपसी बातचीत से संबंधों में फिर से नजदीकी और विश्वास बढ़ सकता है। कुल मिलाकर दिन सुखद और उत्साहपूर्ण रहेगा। हालांकि, सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी होगा। बाहर का तला-भुना, ज्यादा मसालेदार या असंतुलित भोजन करने से बचें। खानपान पर ध्यान देंगे तो दिन का आनंद बेहतर तरीके से ले पाएंगे।
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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

आज का दिन कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। कामकाज में छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों और लक्ष्यों पर पूरा ध्यान दें। किसी की नकारात्मक बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व देने के बजाय अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखें। दोस्त आपका साथ देंगे और जरूरत पड़ने पर सहयोग के लिए आगे आएंगे। हालांकि, कोई करीबी व्यक्ति अपने व्यवहार से आपको परेशान कर सकता है, इसलिए हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। अच्छी बात यह है कि लंबे समय से मन में दबी कोई इच्छा पूरी होने के संकेत मिल रहे हैं। इससे मन में खुशी और संतोष का भाव रहेगा। परिस्थितियां जैसी भी हों, अपने आत्मविश्वास को कमजोर न पड़ने दें। धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो दिन के सकारात्मक पक्ष आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे।
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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

आज का दिन खुशियों, मनोरंजन और अपनों के साथ बिताए जाने वाले खूबसूरत पलों से भरा रह सकता है। दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ घूमने-फिरने, बातचीत करने और मौज-मस्ती करने के कई अवसर मिल सकते हैं। इससे मन हल्का होगा और रोजमर्रा की व्यस्तता से राहत मिलेगी। हालांकि, प्रॉपर्टी या संपत्ति से जुड़ा कोई मामला थोड़ी चिंता पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में भाई-बहनों का सहयोग आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर समाधान निकालने का प्रयास करें। मां के साथ किसी छोटी-सी बात को लेकर गलतफहमी होने की आशंका है। उनकी भावनाओं को समझें और बात को बहस तक पहुंचने से पहले ही प्यार से सुलझा लें। आज परिवार में संतुलन और आपसी समझ बनाए रखना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा।
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