आज का राशिफल: धनु राशि वालों को विरोधी की चालों से बचना होगा, पढ़ें 15 नवंबर का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sun, 15 Nov 2026 05:18 AM IST
सार
आज मन में कुछ उलझनें और असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में गुस्से या भावनाओं में आकर कोई फैसला लेने से बचें, क्योंकि जल्दबाजी में उठाया गया कदम बाद में परेशानी का कारण बन सकता है।
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विस्तार
धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल
धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
आज मन में कुछ उलझनें और असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में गुस्से या भावनाओं में आकर कोई फैसला लेने से बचें, क्योंकि जल्दबाजी में उठाया गया कदम बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए अपनी महत्वपूर्ण योजनाएं और निजी बातें हर किसी के साथ साझा न करें। यदि आप नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो संपत्ति के कागजात, कानूनी स्थिति और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं की अच्छी तरह जांच करें।
शेयर बाजार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन निवेश से पहले जोखिम को समझना जरूरी होगा। दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मानसिक तनाव कम हो सकता है। आज धैर्य, गोपनीयता और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ना आपके हित में रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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आज मन में कुछ उलझनें और असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में गुस्से या भावनाओं में आकर कोई फैसला लेने से बचें, क्योंकि जल्दबाजी में उठाया गया कदम बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए अपनी महत्वपूर्ण योजनाएं और निजी बातें हर किसी के साथ साझा न करें। यदि आप नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो संपत्ति के कागजात, कानूनी स्थिति और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं की अच्छी तरह जांच करें।
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शेयर बाजार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन निवेश से पहले जोखिम को समझना जरूरी होगा। दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मानसिक तनाव कम हो सकता है। आज धैर्य, गोपनीयता और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ना आपके हित में रहेगा।
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