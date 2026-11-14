आज का राशिफल: धनु राशि वालों को विरोधी की चालों से बचना होगा, पढ़ें 15 नवंबर का राशिफल

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आज मन में कुछ उलझनें और असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में गुस्से या भावनाओं में आकर कोई फैसला लेने से बचें, क्योंकि जल्दबाजी में उठाया गया कदम बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए अपनी महत्वपूर्ण योजनाएं और निजी बातें हर किसी के साथ साझा न करें। यदि आप नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो संपत्ति के कागजात, कानूनी स्थिति और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं की अच्छी तरह जांच करें।शेयर बाजार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन निवेश से पहले जोखिम को समझना जरूरी होगा। दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मानसिक तनाव कम हो सकता है। आज धैर्य, गोपनीयता और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ना आपके हित में रहेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।