गुरु वक्री 2026: इन 3 राशि के लोगों के खुलेंगे तरक्की के रास्ते, नौकरी-बिजनेस में भाग्य का मिलेगा साथ

Guru Vakri In Kark Rashi: भाग्य और ज्ञान के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति इस समय सिंह में विराजमान हैं। यहां उनकी युति ग्रहों के सेनापति मंगल के साथ बन रही है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु की स्थिति को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव व्यक्ति के भाग्य और जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर पड़ता है। वहीं, 13 दिसंबर 2026 को गुरु अपनी चाल में परिवर्तन करते हुए वक्री हो जाएंगे। फिर 25 जनवरी 2027 को एक बार फिर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु की इस उल्टी चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। हालांकि, इन राशियों के जातकों को आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग बनेंगे। भाग्य का साथ मिलने से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।