2 सितंबर को शुक्र का तुला राशि में गोचर, इन राशियों को करियर-कारोबार में मिल सकती है तरक्की

ज्योतिष में शुक्र को सुख, वैभव, भोग विलास, विवाह, प्रेम और सौंदर्य आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि शुक्र अभी कन्या राशि में मौजूद हैं, जो 2 सितंबर को अपनी स्वराशि तुला में गोचर कर जाएंगे। शुक्र के अपनी स्वराशि तुला में गोचर करने से पंच महापुरुष राजयोग यानी मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। जिससे इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने देखने के मिल सकता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र 2 सितंबर 2026 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे जो 3 अक्तूबर को वक्री होंगे, इस तरह से शुक्र का गोचर 6 नवंबर तक बना रहेगा। इस दौरान 26 सितंबर को बुध के साछ युति करते हुए लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। आइए जानते हैं शुक्र के तुला राशि में गोचर करने से किन राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने के योग हैं।