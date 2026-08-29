Grah Gochar: सितंबर में सूर्य-शुक्र समेत 4 ग्रहों की बदलेगी चाल, जानें किसे मिलेगा लाभ किसे रहना होगा सावधान

1 of 13 सितंबर माह के ग्रह गोचर - फोटो : amar ujala

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September 2026 Grah Gochar: सितंबर का महीना ग्रहों की चाल के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान चार प्रमुख ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका असर सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि बुध दो बार राशि बदलेंगे। इसके अलावा 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे और मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों के इन बदलावों से कुछ राशियों को करियर, धन और रिश्तों में लाभ मिल सकता है, वहीं कुछ लोगों को इस दौरान सावधानी बरतनी होगी। आइए जानते हैं सितंबर में ग्रह गोचर का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

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मेष राशि

सितंबर में आपको करियर और आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहना होगा। मेहनत के बावजूद परिणाम पाने में देरी हो सकती है। धन से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें और बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण रखें। सेहत और दिनचर्या का भी विशेष ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

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वृषभ राशि

सितंबर का महीना आपके लिए काफी शुभ रह सकता है। शुक्र की अनुकूल स्थिति से प्रेम और पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ सकती हैं। करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे और अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है। आपकी कोई बड़ी मनोकामना भी पूरी हो सकती है।

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को इस महीने आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। निवेश या बड़े खर्च से पहले अच्छी तरह विचार करें। कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखने और तनाव से बचने का प्रयास करें।

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