September 2026 Grah Gochar: सितंबर का महीना ग्रहों की चाल के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान चार प्रमुख ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका असर सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि बुध दो बार राशि बदलेंगे। इसके अलावा 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे और मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों के इन बदलावों से कुछ राशियों को करियर, धन और रिश्तों में लाभ मिल सकता है, वहीं कुछ लोगों को इस दौरान सावधानी बरतनी होगी। आइए जानते हैं सितंबर में ग्रह गोचर का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
Grah Gochar: सितंबर में सूर्य-शुक्र समेत 4 ग्रहों की बदलेगी चाल, जानें किसे मिलेगा लाभ किसे रहना होगा सावधान
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 29 Aug 2026 11:00 AM IST
सार
September 2026 Grah Gochar: सितंबर की शुरुआत में ही शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा इस महीने सूर्य, बुध और मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे। इन ग्रहों की चाल में बदलाव का असर सभी 12 राशियों के करियर, धन, रिश्तों और सेहत पर देखने को मिल सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन