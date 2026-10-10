नवरात्रि लकी राशियां: शारदीय नवरात्रि पर राजयोगों का महासंगम, मेष सहित इन राशियों को होगा धन लाभ

1 of 6 Shardiya Navratri 2026 - फोटो : अमर उजाला AI







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शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 11 अक्तूबर 2026 से शुरू हो रहा है। नौ दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस बार नवरात्रि के दौरान कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु की स्थिति के साथ बनने वाले ये योग कुछ राशियों के लिए अनुकूल साबित हो सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार,कुछ राशि के जातकों को करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और मान-सम्मान के मामले में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आइए जानते हैं, इन राशियों के लिए नवरात्रि के नौ दिन कैसे रह सकते हैं।

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2 of 6 लंबे समय से अटके हुए काम गति पकड़ सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए शारदीय नवरात्रि का समय उत्साह और नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटके हुए काम गति पकड़ सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। वहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी राहत मिल सकती है और अचानक धन प्राप्ति के अवसर बन सकते हैं। परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। सामाजिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और आप अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं।

3 of 6 नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिल सकता है। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए नवरात्रि का समय करियर और कारोबार के लिहाज से अनुकूल रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिल सकता है। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिलने या किसी महत्वपूर्ण काम में भूमिका निभाने के योग बन सकते हैं। व्यापार करने वालों को भी नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना रहेगी। हालांकि, निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें और हर पहलू पर अच्छी तरह विचार करें। इस दौरान सकारात्मक सोच बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

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4 of 6 कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और मेहनत की सराहना हो सकती है। - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए शारदीय नवरात्रि मान-सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि के संकेत दे रही है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और मेहनत की सराहना हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से करियर में आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को भी लाभ के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। परिवार में भी आपका प्रभाव बढ़ सकता है। हालांकि, सफलता के बीच विनम्रता बनाए रखना और दूसरों की सलाह पर ध्यान देना जरूरी होगा।

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5 of 6 नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। - फोटो : amar ujala