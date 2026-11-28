29 November Ka Love Rashifal: आज प्रेम संबंधों के मामले में आपको भावनाओं के साथ समझदारी से भी काम लेना होगा। पार्टनर के साथ किसी बात पर मतभेद होने पर धैर्य बनाए रखें और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। वहीं, अविवाहित लोगों के लिए दिन खास रह सकता है। उन्हें किसी की ओर से विवाह या प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है। नए रिश्ते की शुरुआत के लिए भी अनुकूल अवसर बन सकते हैं। आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल।
लव राशिफल 29 नवंबर: इन पांच राशियों के रिश्तों में बढ़ेगा प्यार, कुछ को रहना होगा सतर्क
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 28 Nov 2026 04:01 PM IST
सार
Love Rashifal 29 November 2026: आज का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कुछ राशि के जातकों के लिए अनुकूल रह सकता है। पार्टनर के साथ रिश्तों में प्यार और आपसी समझ बढ़ने के योग हैं। वहीं, सिंगल लोगों की जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है।
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