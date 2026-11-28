29 November Ka Ank Rashifal: अंक ज्योतिष में प्रत्येक मूलांक का अपना विशेष महत्व और प्रभाव माना जाता है। मान्यता है कि मूलांक के प्रभाव से व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय लेने की क्षमता और दिनभर के अनुभवों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में आज का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए सफलता, मान-सम्मान और लाभ के नए अवसर लेकर आ सकता है। वहीं, कुछ लोगों को चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं आज का अंक राशिफल आपके लिए क्या संकेत दे रहा है और किन मूलांक वालों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं।
अंक राशिफल 28 नवंबर: इन तीन मूलांक वालों को मिलेंगे नए अवसर, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 28 Nov 2026 04:01 PM IST
सार
Ank Rashifal 29 November 2026: जानिए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन करियर, धन, प्रेम, रिश्तों और कार्यक्षेत्र के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन-से शुभ अंक आपका साथ दे सकते हैं।
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