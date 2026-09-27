Shardiya Navratri 2026: नवरात्रि में बन रहा गजकेसरी योग, जानें मेष से मीन तक 12 राशियों पर असर और उपाय

1 of 15 गजकेसरी योग - फोटो : amar ujala







Link Copied



Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि का पर्व इस साल 11 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। नौ दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस बार नवरात्रि के दौरान गुरु और चंद्रमा की विशेष स्थिति से गजकेसरी योग बनने की बात कही जा रही है। ज्योतिष में इस योग को शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। नवरात्रि के दौरान बनने वाले इस योग को लेकर मान्यता है कि इसका प्रभाव व्यक्ति के करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और रिश्तों पर पड़ सकता है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार अलग हो सकता है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि के दौरान बनने वाले इस योग का 12 राशियों पर क्या असर माना जा रहा है।

2 of 15 शारदीय नवरात्रि 2026 - फोटो : AI

कब से शुरू होगी शारदीय नवरात्रि?

पंचांग के अनुसार, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्तूबर 2026, रविवार से होगी। इस दिन घटस्थापना के साथ मां दुर्गा की आराधना शुरू की जाएगी। नवरात्रि का समापन 19 अक्टूबर को महानवमी के साथ होगा, जबकि 20 अक्टूबर 2026 को विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा। नौ दिनों के दौरान भक्त मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और व्रत, जप, पाठ तथा कन्या पूजन जैसे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं।

3 of 15 गजकेसरी योग - फोटो : amar ujala

क्या होता है गजकेसरी योग?

वैदिक ज्योतिष में गुरु और चंद्रमा की विशेष स्थिति को गजकेसरी योग से जोड़ा जाता है। सामान्य तौर पर जब गुरु और चंद्रमा एक-दूसरे से केंद्र भाव यानी पहले, चौथे, सातवें या दसवें भाव में स्थित होते हैं, तो इस योग का निर्माण माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं में गजकेसरी योग को ज्ञान, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और आर्थिक उन्नति से जोड़कर देखा जाता है। नवरात्रि जैसे धार्मिक पर्व के दौरान इस तरह के योग को विशेष महत्व दिया जाता है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 15 ऊर्जा और आत्मविश्वास में भी वृद्धि महसूस हो सकती है। - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए नवरात्रि का यह समय करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। काम में नई जिम्मेदारी या आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। ऊर्जा और आत्मविश्वास में भी वृद्धि महसूस हो सकती है। प्रेम संबंधों में आपसी समझ बेहतर होने की संभावना है।

उपाय: मां स्कंदमाता को लाल फूल अर्पित करें और श्रद्धा से दुर्गा मंत्र का जाप करें।

विज्ञापन

5 of 15 खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान देना आपके लिए जरूरी रहेगा। - फोटो : amar ujala