Shani Margi 2026: न्याय के देवता शनि साल के अंत से पहले अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 11 दिसंबर 2026 को शनि देव मीन राशि में वक्री अवस्था समाप्त कर मार्गी हो जाएंगे। शनि की इस सीधी चाल का शुभ प्रभाव कुछ राशियों के जातकों पर देखने को मिल सकता है। इस दौरान उन्हें करियर में लाभ और मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही, लंबे समय से अटके काम पूरे होने के भी योग बनेंगे। ज्योतिष के अनुसार, इन राशियों के लिए जून 2027 तक का समय अनुकूल रह सकता है। ऐसे में आइए इन भाग्यशाली राशियों के नाम जानते हैं।