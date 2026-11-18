1 of 14 मिथुन राशि वार्षिक राशिफल 2027 - फोटो : AI







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Mithun Varshik Rashifal 2027 January to December: मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2027 कई तरह के अनुभव लेकर आ सकता है। कुछ महीनों में कार्यक्षेत्र और आर्थिक मामलों में प्रगति के अवसर मिलेंगे, जबकि कुछ समय धैर्य, सावधानी और सही फैसले लेने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं जनवरी से दिसंबर 2027 तक मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा हर महीना।

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2 of 14 जनवरी 2027 - फोटो : AI

जनवरी 2027

साल की शुरुआत मिथुन राशि के जातकों के लिए कामकाज में सुधार और आगे बढ़ने के अवसर लेकर आ सकती है। इस महीने का पहला हिस्सा उत्तरार्द्ध की तुलना में अधिक अनुकूल रह सकता है। अपने प्रयासों से कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थिति बनाने में सफल होंगे। हालांकि पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचना होगा।



करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और पराक्रम का अच्छा परिणाम मिल सकता है। मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने से लाभ होगा।



धन और परिवार: आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखें, क्योंकि कुछ बातों पर मतभेद हो सकते हैं। मकान, जमीन और वाहन खरीदने के मामले में जल्दबाजी न करें।



प्रेम और वैवाहिक जीवन: रिश्तों में सामान्य सहयोग बना रहेगा। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी होगा। संतान पक्ष से सहयोग मिल सकता है।



स्वास्थ्य और शिक्षा: महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, जबकि उत्तरार्द्ध में स्थिति बेहतर रहने की संभावना है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि बनाए रखनी होगी।

3 of 14 फरवरी 2027 - फोटो : AI

फरवरी 2027

फरवरी का महीना मिथुन राशि वालों के लिए अधिकतर मामलों में लाभ और सुख देने वाला रह सकता है। कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं पर काम करने और अपनी आय के नए रास्ते बनाने के अवसर मिल सकते हैं। यात्रा के दौरान खानपान का ध्यान रखें। महीने के उत्तरार्द्ध में किसी प्रसिद्ध तीर्थस्थल की यात्रा के योग बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में लाभ के साथ खर्च बढ़ने की भी संभावना है।



करियर और व्यापार: नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए समय अनुकूल रह सकता है।



धन और परिवार: महीने के दूसरे हिस्से में आर्थिक मामलों में सफलता और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। धन के लेन-देन में सावधानी रखें। परिवार में भौतिक सुख-सुविधाएं बढ़ सकती हैं।



प्रेम और वैवाहिक जीवन: भाई-बहनों के साथ मेल-जोल अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखने की जरूरत होगी।



स्वास्थ्य और शिक्षा: स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रह सकता है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा और अध्ययन में रुचि बढ़ सकती है।

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4 of 14 मार्च 2027 - फोटो : AI

मार्च 2027

मार्च का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए सामान्य से शुभ और उन्नति देने वाला रह सकता है। महीने के पहले हिस्से में कामकाज को लेकर अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन उत्तरार्द्ध में परिस्थितियां बेहतर होने के संकेत हैं। पहले से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार और जमा पूंजी बढ़ने के अवसर मिलेंगे। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना भी बन सकती है।



करियर और व्यापार: महीने के पहले हिस्से में कार्यक्षेत्र में अधिक परिश्रम करना होगा। उत्तरार्द्ध में कामकाज में सुधार और सफलता मिलने की संभावना है।



धन और परिवार: आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और आय के नए अवसर बन सकते हैं। परिवार के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है। भाई-बहनों को लेकर मन में कुछ चिंता रह सकती है।



प्रेम और वैवाहिक जीवन: रिश्तों में आपसी तालमेल बनाए रखें। जीवनसाथी के साथ बातचीत और सहयोग से पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा।



स्वास्थ्य और शिक्षा: स्वास्थ्य को लेकर छोटी-मोटी परेशानियां रह सकती हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत जारी रखनी होगी।



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5 of 14 मार्च 2027 - फोटो : AI