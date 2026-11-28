1 of 13 आज का राशिफल - फोटो : AI







Link Copied



29 November 2026 Ka Rashifal: आज का दिन कुछ राशियों के लिए खुशियां लेकर आ सकता है। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और अपनों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। वहीं, कुछ राशि वालों को आज चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अधिक मेहनत और धैर्य से काम लेना होगा। नौकरी और कारोबार के मामले में भी दिन कुछ खास संकेत दे रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और दैनिक राशिफल क्या संकेत दे रहा है।

Trending Videos

2 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदों और राहत की सौगात लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम आखिरकार पूरा होने की संभावना है, जिससे मन का बोझ हल्का होगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में यदि पिछले कुछ समय से दूरियां या मनमुटाव चल रहे थे, तो बातचीत और आपसी समझदारी से उन्हें दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में फिर से मिठास और अपनापन लौट सकता है। आप दोनों भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर बैठकर विचार कर सकते हैं और किसी नए लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला ले सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन अनुकूल रह सकता है। किसी बड़े पद, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या सम्मान की प्राप्ति होने से आपकी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। आज सही अवसरों को पहचानकर उनका लाभ उठाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।



3 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि

आज किसी प्रभावशाली या प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात आपके करियर और कारोबार के लिए नए रास्ते खोल सकती है। इन संपर्कों के माध्यम से भविष्य में कोई महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होने की संभावना है। हालांकि, दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से मिली खबर थोड़ी चिंता पैदा कर सकती है। ऐसी स्थिति में परेशान होने के बजाय धैर्य बनाए रखें। संतान की नौकरी या करियर में तरक्की होने से परिवार में खुशी और गर्व का माहौल बनेगा। इस बीच पुराने प्रेम संबंध से जुड़े किसी व्यक्ति से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी भावनाएं फिर से जाग सकती हैं। हालांकि, बीती बातों में जरूरत से ज्यादा उलझने के बजाय वर्तमान परिस्थितियों को महत्व देना बेहतर होगा। बैंक लोन या फाइनेंस से जुड़े मामलों में भी राहत मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से अटकी कोई प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है और आपकी आर्थिक योजनाओं को गति मिल सकती है।



विज्ञापन विज्ञापन

4 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि

आज आपकी सूझबूझ और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रख सकती है। किसी महत्वपूर्ण मामले में आप अपनी बुद्धिमत्ता से बेहतर रास्ता निकालने में सफल रहेंगे। हालांकि, विरोधियों या आलोचना करने वाले लोगों की बातों में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। संतान के करियर या भविष्य से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है, इसलिए सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें। नौकरीपेशा लोगों को किसी जरूरी काम को पूरा करने में जूनियर या अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग मिल सकता है। कामकाज की अधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है, लेकिन भाई-बहनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा। परिवार में शादी-विवाह से जुड़ी चर्चा भी तेज हो सकती है और किसी मांगलिक आयोजन की योजना आगे बढ़ सकती है। आज जिम्मेदारियों के साथ पारिवारिक खुशियों के लिए भी समय निकालें।



विज्ञापन

5 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala