सर्वपितृ अमावस्या 2026: खास संयोग पर राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, पितरों का मिलेगा आशीर्वाद

1 of 5 सर्वपितृ अमावस्या पर राशि के अनुसार करें इन वस्तुओं का दान - फोटो : AI







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हिंदू धर्म में अमावस्या को पितरों के स्मरण और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। इस दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और दान-पुण्य जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। आश्विन मास की सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व है। इस वर्ष यह तिथि 10 अक्तूबर को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन पितरों का विधि-विधान से पूजन करने और जरूरतमंदों को दान देने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिषीय मान्यताओं में राशि के अनुसार दान करने को भी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इससे पितरों की कृपा बनी रहती है और पितृ दोष से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति पाने में सहायता मिल सकती है। आइए जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर किस राशि के जातकों को किन वस्तुओं का दान करना चाहिए।

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सर्वपितृ अमावस्या पर बन रहा है विशेष संयोग

इस साल की सर्वपितृ अमावस्या को ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस दिन शनैश्चरी अमावस्या के साथ गजछाया योग का संयोग बनने की मान्यता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, पिछले 81 वर्षों में यह संयोग 12 बार बन चुका है और इस बार इसके 13वीं बार बनने की बात कही जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसे संयोग में पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना भी शुभ माना जाता है।

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सर्वपितृ अमावस्या पर राशि के अनुसार करें इन वस्तुओं का दान

मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए गेहूं का दान करना शुभ माना गया है। सर्वपितृ अमावस्या पर जरूरतमंदों को गेहूं दान करके पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं।



वृषभ राशि: इस राशि के जातकों को सफेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।



मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के लिए साबुत मूंग का दान करना लाभकारी माना जाता है। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को मूंग दान करना शुभ रहेगा।



कर्क राशि: कर्क राशि के जातक सर्वपितृ अमावस्या पर चावल या सफेद कपड़ों का दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं में इन वस्तुओं का दान शुभ फलदायी माना गया है।

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सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों के लिए गेहूं और मूंग की दाल का दान करना उत्तम रहेगा। मान्यता है कि इस उपाय से पितरों की कृपा प्राप्त करने और पितृ दोष से जुड़ी बाधाओं को दूर करने की कामना की जाती है।



कन्या राशि: कन्या राशि के लोगों को हरी सब्जियों और हरे फलों का दान करना चाहिए। ऐसा करना इस तिथि पर शुभ माना जाता है।



तुला राशि: तुला राशि के जातकों के लिए चूड़ा और चीनी का दान करना अच्छा रहेगा। सर्वपितृ अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान करके पितरों का स्मरण कर सकते हैं।



वृश्चिक राशि: इस राशि के जातकों के लिए लाल रंग के वस्त्रों का दान करना शुभ माना गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को लाल कपड़े दान कर सकते हैं।

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