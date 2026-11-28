कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज का दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है और आपके सामने कुछ नई संभावनाएं आ सकती हैं। अचानक यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, जिससे कामकाज या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। यदि संतान ने हाल ही में किसी परीक्षा में हिस्सा लिया है, तो उसका परिणाम आपके लिए खुशियां लेकर आ सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी अपने प्रयासों में सफलता मिलने की उम्मीद है। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा से जुड़े नए रास्ते खुल सकते हैं। कोई नया कोर्स, संस्थान या शैक्षणिक अवसर भविष्य को लेकर उत्साह बढ़ा सकता है। हालांकि, आर्थिक मामलों में सावधानी बनाए रखें। जरूरत न होने पर किसी भी परिस्थिति में उधार लेने से बचना बेहतर होगा। अपनी आमदनी और खर्चों का आकलन करके ही वित्तीय निर्णय लें। आज शिक्षा और करियर से जुड़े अवसरों पर विशेष ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।