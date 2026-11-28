मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज कारोबार में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है। साझेदारी से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। किसी भी दस्तावेज या समझौते को बिना अच्छी तरह पढ़े स्वीकार न करें और सभी शर्तों को स्पष्ट रूप से समझ लें। दूसरों के निजी मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से भी बचें, क्योंकि इससे अनावश्यक उलझन पैदा हो सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मन को शांति और सकारात्मकता मिलेगी। माताजी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत होने की संभावना है। उनकी सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अपनी जिम्मेदारियों को लगातार टालते रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आज की छोटी-सी लापरवाही भविष्य में परेशानी बढ़ा सकती है। कारोबार और परिवार, दोनों जगह संतुलन बनाकर चलेंगे तो परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।