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दिसंबर में राहु-केतु का महागोचर मचाएगा हलचल, इन राशियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

Wed, 23 Sep 2026 02:07 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 23 Sep 2026 02:07 PM IST
सार

साल 2026 का दिसंबर महीना ज्योतिष की दृष्टि से बड़ा परिवर्तनकारी साबित होने वाला है, क्योंकि इस दौरान छाया ग्रह राहु और केतु एक बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। डेढ़ साल बाद हो रहा यह महागोचर सभी 12 राशियों की जिंदगी में आर्थिक, करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों से जुड़े कई बदलाव लेकर आएगा।

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Rahu-Ketu Maha Gochar in December Major Changes Coming for These Zodiac Signs
राहु केतु का राशियों पर प्रभाव - फोटो : amar ujala

Rahu-Ketu Transit 2026: दिसंबर 2026 में राहु और केतु अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार, इन दोनों छाया ग्रहों का गोचर व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव, नई परिस्थितियां, उलझन और अवसर लेकर आ सकता है। इसका असर करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 5 दिसंबर 2026 को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु सिंह से निकलकर कर्क राशि में आएंगे। दोनों ग्रह करीब 18 महीने तक इन राशियों में रहेंगे। इस बदलाव को ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि, हर राशि पर इसका प्रभाव अलग-अलग हो सकता है। कुछ राशियों के लिए यह समय नए अवसरों और प्रगति का संकेत दे सकता है।

Rahu-Ketu Maha Gochar in December Major Changes Coming for These Zodiac Signs
राहु गोचर का मेष राशि पर प्रभाव - फोटो : amar ujala

राहु गोचर का मेष राशि पर प्रभाव 
मेष राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर करियर के लिहाज से नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी या प्रोफेशन में बदलाव की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ की संभावना जताई गई है। आर्थिक मामलों में पुराने कर्ज या वित्तीय दबाव को कम करने के प्रयास सफल हो सकते हैं। हालांकि, बड़े आर्थिक फैसले लेते समय सावधानी बरतना जरूरी रहेगा। है।

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राहु गोचर का कन्या राशि पर प्रभाव - फोटो : amar ujala

राहु गोचर का कन्या राशि पर प्रभाव 
राहु का प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए परिवार और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। घर में सुख-शांति का माहौल बनने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए भी यह अवधि महत्वपूर्ण हो सकती है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने और अपने लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से काम करने का अवसर मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में भी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है।

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राहु गोचर का धनु राशि पर प्रभाव - फोटो : amar ujala

राहु गोचर का धनु राशि पर प्रभाव 
धनु राशि वालों के लिए राहु का गोचर कारोबार से जुड़े मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है। अपना बिजनेस शुरू करने या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है। स्टार्टअप या नए कारोबार के लिए फंडिंग और संसाधन जुटाने के प्रयास आगे बढ़ सकते हैं। कामकाज में पहचान बढ़ने के साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत मिल सकते हैं।

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केतु गोचर का वृषभ राशि पर प्रभाव - फोटो : amar ujala

केतु गोचर का वृषभ राशि पर प्रभाव 
वृषभ राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर करियर में बदलाव और प्रगति के अवसर ला सकता है। लंबे समय से की गई मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना है। कामकाज में आपकी योग्यता को पहचान मिल सकती है और आय के नए स्रोत बनने के संकेत मिल सकते हैं। करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले इस अवधि में लिए जा सकते हैं।

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