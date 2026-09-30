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4 अक्तूबर को सूर्य-शनि का खास योग, वृषभ-कन्या-धनु को मिल सकते हैं शुभ परिणाम

Thu, 01 Oct 2026 12:37 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 01 Oct 2026 12:37 AM IST
सार

4 अक्टूबर को सूर्य और शनि की खास प्रतियुति बन रही है, जिसका असर सभी राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ राशियों के जातकों के लिए यह समय कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है।

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October 4 Sun-Saturn Alignment Taurus Virgo & Sagittarius May See Positive Changes
सूर्य शनि की प्रतियुति - फोटो : amar ujala

वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म और न्याय से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप परिणाम प्रदान करते हैं। अपनी धीमी गति के कारण शनि लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं और इस दौरान उनकी अन्य ग्रहों के साथ बनने वाली स्थिति का प्रभाव राशियों पर देखा जाता है। वर्तमान गोचर के अनुसार शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में हैं, जबकि सूर्य कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक 4 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 56 मिनट पर सूर्य और शनि एक-दूसरे से 180 डिग्री पर होंगे। इस स्थिति को सूर्य-शनि की प्रतियुति कहा जाता है। चंद्र राशि के आधार पर ज्योतिषीय मान्यताओं में इस स्थिति को कुछ राशियों के लिए अनुकूल माना जा रहा है।


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October 4 Sun-Saturn Alignment Taurus Virgo & Sagittarius May See Positive Changes
नौकरी करने वाले लोगों को काम में पहचान मिलने के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : daily rashifal

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य-शनि की प्रतियुति कई क्षेत्रों में बदलाव के संकेत दे सकती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार शनि आपके आठवें भाव में और सूर्य दूसरे भाव में स्थित रहेंगे। इस दौरान लंबे समय से चली आ रही परेशानियों में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना जताई जा रही है। कार्यक्षेत्र में उपलब्धियां मिल सकती हैं और किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को काम में पहचान मिलने के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी समय लाभकारी रहने के संकेत हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और आय के स्रोत अपेक्षाकृत स्थिर रह सकते हैं। हालांकि, व्यक्तिगत जरूरतों और सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ने की संभावना भी बनी रहेगी।

October 4 Sun-Saturn Alignment Taurus Virgo & Sagittarius May See Positive Changes
साझेदारी से जुड़े मामलों में भी सोच-समझकर आगे बढ़ना उपयोगी रहेगा। - फोटो : अमर उजाला

कन्या राशि
कन्या राशि के लिए सूर्य-शनि की प्रतियुति को रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अवधि में शनि सप्तम भाव में और सूर्य लग्न भाव में रहेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार लंबे समय से चली आ रही कुछ परेशानियों से राहत मिल सकती है। व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और प्राथमिकताओं पर अधिक ध्यान देने की कोशिश कर सकता है। दांपत्य जीवन में यदि किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे हैं, तो बातचीत के जरिए उन्हें दूर करने के अवसर बन सकते हैं। साझेदारी से जुड़े मामलों में भी सोच-समझकर आगे बढ़ना उपयोगी रहेगा।

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October 4 Sun-Saturn Alignment Taurus Virgo & Sagittarius May See Positive Changes
नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र से जुड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। - फोटो : अमर उजाला

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए भी सूर्य-शनि की यह स्थिति कई मामलों में सकारात्मक बदलाव का संकेत दे सकती है। इस अवधि में नकारात्मक विचारों और मानसिक दबाव में कमी आने की संभावना बताई जा रही है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र से जुड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मनचाही जगह पर तबादले की संभावना भी ज्योतिषीय आकलन में जताई गई है। परिवार में लंबे समय से चल रही किसी गलतफहमी या विवाद को बातचीत से सुलझाने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान पारिवारिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों में भी राहत मिलने के संकेत बताए गए हैं। रिश्तेदारों या करीबी लोगों के साथ यदि किसी बात को लेकर दूरी या मतभेद है, तो उसे कम करने के अवसर मिल सकते हैं।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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