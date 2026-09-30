4 अक्तूबर को सूर्य-शनि का खास योग, वृषभ-कन्या-धनु को मिल सकते हैं शुभ परिणाम

1 of 4 सूर्य शनि की प्रतियुति - फोटो : amar ujala







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2 of 4 नौकरी करने वाले लोगों को काम में पहचान मिलने के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : daily rashifal

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य-शनि की प्रतियुति कई क्षेत्रों में बदलाव के संकेत दे सकती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार शनि आपके आठवें भाव में और सूर्य दूसरे भाव में स्थित रहेंगे। इस दौरान लंबे समय से चली आ रही परेशानियों में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना जताई जा रही है। कार्यक्षेत्र में उपलब्धियां मिल सकती हैं और किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को काम में पहचान मिलने के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी समय लाभकारी रहने के संकेत हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और आय के स्रोत अपेक्षाकृत स्थिर रह सकते हैं। हालांकि, व्यक्तिगत जरूरतों और सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ने की संभावना भी बनी रहेगी।

3 of 4 साझेदारी से जुड़े मामलों में भी सोच-समझकर आगे बढ़ना उपयोगी रहेगा। - फोटो : अमर उजाला

कन्या राशि

कन्या राशि के लिए सूर्य-शनि की प्रतियुति को रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अवधि में शनि सप्तम भाव में और सूर्य लग्न भाव में रहेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार लंबे समय से चली आ रही कुछ परेशानियों से राहत मिल सकती है। व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और प्राथमिकताओं पर अधिक ध्यान देने की कोशिश कर सकता है। दांपत्य जीवन में यदि किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे हैं, तो बातचीत के जरिए उन्हें दूर करने के अवसर बन सकते हैं। साझेदारी से जुड़े मामलों में भी सोच-समझकर आगे बढ़ना उपयोगी रहेगा।

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4 of 4 नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र से जुड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। - फोटो : अमर उजाला