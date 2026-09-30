फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Festivals ›   Pitro ke khush hone ke sanket in pitru paksh know sign of happy ancestor

पितृपक्ष 2026: पितरों के प्रसन्न होने पर मिलते हैं ये 5 संकेत, क्या आपको देते हैं दिखाई ?

Wed, 30 Sep 2026 03:43 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Wed, 30 Sep 2026 03:43 PM IST
सार

Pitro Ke khush Hone ke Sanket In Pitru Paksh: धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, पितरों के प्रसन्न होने पर जातकों को घर-परिवार में कुछ खास संकेत दिखाई देते हैं। हालांकि, इन संकेतों का पितृपक्ष में दिखने का अर्थ और भी खास माना गया है। आइए इसे जानते हैं।

विज्ञापन
Pitro ke khush hone ke sanket in pitru paksh know sign of happy ancestor
pitru paksh 2026 - फोटो : अमर उजाला

Pitro Ke khush Hone ke Sanket In Pitru Paksh: हिंदू धर्म में देवी-देवताओं के साथ-साथ पितरों की पूजा और उनकी शांति से जुड़े कर्म-नियमों का भी विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए सभी शुभ-मांगलिक कार्यों में पितरों का तर्पण और दान-पुण्य जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। ऐसा करना शुभ होता है। इससे पूर्वजों की कृपा से परिवार में सुख-शांति और घर में बरकत के योग भी बनते हैं। वहीं, पितृपक्ष के दौरान विधि-विधान से श्राद्ध और तर्पण करने से भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने की मान्यता है। कहते हैं कि, जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में कुछ विशेष संकेत दिखाई दे सकते हैं। इन्हें पूर्वजों की कृपा और संतुष्टि से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पितरों के प्रसन्न होने पर कौन-कौन से संकेत दिखाई दे सकते हैं।


पितृपक्ष 2026: श्राद्ध के समय करें पितृ निवारण स्तोत्र और पितृ कवच का पाठ, दूर होंगे दोष
Pitro ke khush hone ke sanket in pitru paksh know sign of happy ancestor
pitru paksh 2026 - फोटो : amar ujala

घर के बाहर काली गाय का आना
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृपक्ष के दौरान काली गाय का घर के दरवाजे पर आना शुभ माना जाता है। इसे पूर्वजों के प्रसन्न होने और उनकी कृपा प्राप्त होने का संकेत माना जाता है। ऐसे में काली गाय को श्रद्धापूर्वक भोजन कराना शुभ माना जाता है।

Pitro ke khush hone ke sanket in pitru paksh know sign of happy ancestor
pitru paksh 2026 - फोटो : adobe stock

घर पर कौवे का आना
कहा जाता है कि, पितृपक्ष के दौरान सुबह के समय घर पर कौवे का आना या उसकी आवाज सुनाई देना भी विशेष संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में कौवे को पितरों से जोड़कर देखा जाता है। इसे परिवार में सुख-समृद्धि और आने वाली खुशियों का संकेत माना जाता है।
अश्विन मास: अश्विन अमावस्या कब है?  जानें तिथि, समय और धार्मिक महत्व

विज्ञापन
विज्ञापन
Pitro ke khush hone ke sanket in pitru paksh know sign of happy ancestor
pitru paksh 2026 - फोटो : AI

काली चींटी का दिखाई देना
घर में काली चींटियों का आना भी पितरों के प्रसन्न होने का संकेत माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान काली चींटियों को भोजन कराना शुभ होता है और इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने की कामना की जाती है।

सपने में पूर्वजों का दिखाई देना
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सपने में पूर्वजों का दिखाई देना भी पितरों की कृपा से जोड़कर देखा जाता है। यदि सपने में पूर्वज प्रसन्न दिखाई दें, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है।

विज्ञापन
Pitro ke khush hone ke sanket in pitru paksh know sign of happy ancestor
pitru paksh 2026 - फोटो : adobe stock

घर की बड़ी परेशानियों का दूर होना
पितृपक्ष के दौरान यदि परिवार की लंबे समय से चली आ रही बड़ी परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होने लगें और घर में सुख-शांति का माहौल बनने लगे, तो इसे भी पितरों की कृपा का संकेत माना जाता है। 

जितिया व्रत:  बच्चों को जरूर दें ये 5 चीजें, बरसेगा जीमूतवाहन का आशीर्वाद
जितिया व्रत को लेकर है कंफ्यूजन? यहां जानें सही डेट, नहाय-खाय से पारण तक की पूरी जानकारी
 

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed