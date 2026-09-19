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आर्थिक साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों के लिए धन के मामले में अहम रहेगा सप्ताह, खर्च और निवेश में रखें सावधानी

Sat, 19 Sep 2026 02:04 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 19 Sep 2026 02:04 PM IST
सार

21 से 27 सितंबर 2026 का सप्ताह धन और करियर के लिहाज से कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कहीं आय के नए अवसर बनेंगे तो कहीं बढ़ते खर्च चिंता बढ़ा सकते हैं। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का आर्थिक राशिफल।

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Weekly Money Horoscope 21-27 September 2026 Know Your Financial Predictions
साप्ताहिक आर्थिक राशिफल - फोटो : amar ujala

Weekly Money Horoscope 21-27 September 2026: 21 से 27 सितंबर का सप्ताह आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। कुछ राशियों के लिए आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, तो कुछ लोगों को बढ़ते खर्च और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में बदलाव और नई जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण रहेंगी, जबकि व्यापार करने वालों को लेन-देन और साझेदारी से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतनी होगी।इस सप्ताह बुध की स्थिति में बदलाव और शुक्र के साथ उसका संबंध व्यापार, बातचीत, समझौते और आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में जल्दबाजी में पैसा लगाने के बजाय अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर फैसले लेना बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह।

Weekly Money Horoscope 21-27 September 2026 Know Your Financial Predictions
साप्ताहिक आर्थिक राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष साप्ताहिक आर्थिक राशिफल 
आर्थिक मामलों में यह सप्ताह आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करने का मौका देगा। आय सामान्य रह सकती है, लेकिन अचानक आने वाले कुछ खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी या किसी नए प्रोजेक्ट से आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों के लिए नए संपर्क भविष्य में लाभ का रास्ता खोल सकते हैं। किसी बड़ी खरीदारी या निवेश का फैसला सोच-समझकर लें।

Weekly Money Horoscope 21-27 September 2026 Know Your Financial Predictions
साप्ताहिक आर्थिक राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ साप्ताहिक आर्थिक राशिफल 
वृषभ राशि वालों के लिए धन के मामले में सप्ताह धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा में बढ़ सकता है। अटका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि अपनी जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझकर खर्च करना जरूरी होगा। नौकरी में मेहनत का असर दिखाई दे सकता है। व्यापार में पुराने संपर्कों से फायदा मिलने की उम्मीद है। जोखिम वाले निवेश से फिलहाल दूरी रखना बेहतर रहेगा।

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साप्ताहिक आर्थिक राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन साप्ताहिक आर्थिक राशिफल 
मिथुन राशि के जातकों के लिए बातचीत और संपर्क आर्थिक लाभ का माध्यम बन सकते हैं। नौकरी में किसी नए व्यक्ति से हुई मुलाकात भविष्य में काम आ सकती है। फ्रीलांस, कम्युनिकेशन, सेल्स या ऑनलाइन काम से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में किसी सौदे को अंतिम रूप देने से पहले उसकी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आय बढ़ाने के साथ बचत पर भी ध्यान दें।

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साप्ताहिक आर्थिक राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क साप्ताहिक आर्थिक राशिफल 
कर्क राशि वालों को इस सप्ताह आर्थिक मामलों में अनुशासन बनाए रखना होगा। घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है। नौकरी में काम का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत का परिणाम आगे चलकर मिल सकता है। साझेदारी के काम में पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी आर्थिक लेन-देन का रिकॉर्ड जरूर रखें। उधार देने या जल्दबाजी में पैसा लगाने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।

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