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बुध तुला राशि में होंगे वक्री, 12 राशियों की जिंदगी में दिखेगा बड़ा बदलाव! जानें किसे रहना होगा सावधान

Mon, 12 Oct 2026 11:30 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 12 Oct 2026 11:30 PM IST
सार

Budh Vakri 2026: 24 अक्तूबर को बुध तुला राशि में वक्री होंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और पारिवारिक संबंधों पर पड़ सकता है। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों पर इसका संभावित प्रभाव।

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Mercury Turns Retrograde in Libra on October 24 12 Zodiac Signs May See Changes in Career and Relationships
वक्री बुध का राशियों पर प्रभाव - फोटो : amar ujala

Budh Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क, संवाद, व्यापार और गणना का कारक माना जाता है। जब बुध की चाल बदलती है, तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन क्षेत्रों से जुड़े मामलों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। 24 अक्तूबर 2026 को बुध ग्रह तुला राशि में वक्री होने जा रहे हैं। इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग तरह से देखने को मिल सकता है। किसी राशि के लिए यह पुराने फैसलों की समीक्षा करने का समय होगा, तो किसी को रिश्तों, करियर और आर्थिक मामलों में अधिक सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं बुध के वक्री होने से मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है।

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Mercury Turns Retrograde in Libra on October 24 12 Zodiac Signs May See Changes in Career and Relationships
कब वक्री होंगे बुध? - फोटो : adobe

कब वक्री होंगे बुध?
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, बुध 24 अक्तूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 14 मिनट पर तुला राशि में वक्री होंगे। ज्योतिष में बुध की वक्री चाल को संवाद, व्यापारिक समझौतों, तकनीकी कार्यों और पुराने फैसलों की समीक्षा से जोड़कर देखा जाता है। खगोलीय दृष्टि से वक्री गति एक आभासी स्थिति है। इस दौरान ग्रह वास्तव में अपनी कक्षा में पीछे की ओर नहीं चलता, बल्कि पृथ्वी से देखने पर उसकी गति उलटी दिशा में दिखाई देती है। वैदिक ज्योतिष में इस स्थिति के आधार पर ग्रहों के संभावित प्रभावों का आकलन किया जाता है।

Mercury Turns Retrograde in Libra on October 24 12 Zodiac Signs May See Changes in Career and Relationships
जीवनसाथी के साथ बातचीत में स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा। - फोटो : amar ujala

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए बुध की वक्री चाल साझेदारी और वैवाहिक जीवन से जुड़े मामलों में कुछ उलझनें ला सकती है। जीवनसाथी के साथ बातचीत में स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा। छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद बढ़ने से बचें। व्यापार करने वाले लोगों को साझेदारों के साथ किसी भी समझौते या लेन-देन में सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान तकनीकी उपकरणों और संचार साधनों से जुड़े कामों की दोबारा जांच करना भी उपयोगी रहेगा।

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अनावश्यक खर्च बढ़ने या बचत की योजनाओं में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए बुध की वक्री चाल आर्थिक मामलों और कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां पैदा कर सकती है। अनावश्यक खर्च बढ़ने या बचत की योजनाओं में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में सावधानी बरतनी होगी, जबकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान एकाग्रता बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। परिवार और प्रेम संबंधों में किसी बात को गलत समझने से विवाद हो सकता है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले दूसरे व्यक्ति की बात समझने का प्रयास करें।

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आर्थिक मामलों में पुराने फैसलों की समीक्षा करने का अवसर मिल सकता है। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं। ऐसे में बुध की वक्री चाल इस राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियों से बचने और अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने की जरूरत होगी। विद्यार्थियों को नोट्स, जरूरी दस्तावेजों और अध्ययन सामग्री को व्यवस्थित रखना चाहिए। आर्थिक मामलों में पुराने फैसलों की समीक्षा करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, जल्दबाजी में जोखिम भरे निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा।

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