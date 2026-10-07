8 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: इन चार राशि वालों को कल मिलेगा करियर-कारोबार में ऊंचा मुकाम, बरसेगी खुशियां

1 of 5 भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला







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8 अक्तूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी रहेगा। आपको किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। कल के दिन कुछ राशि वालों को धन लाभ और तरक्की के नए-नए अवसर लेकर आ सकता है। कामकाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। गुरुवार, 8 अक्तूबर को ज्योतिषीय गणना के अनुसार कई तरह के शुभ योगों का निर्माण होगा। ऐसे में इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कल के दिन किन-किन राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा।

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2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए कल यानी 8 अक्तूबर का दिन बहुत ही अच्छा और अनुकूल रहेगा। धन प्राप्ति के कई अवसरों में वृद्धि होगी। आय में इजाफा होगा और पहले के मुकाबले आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा जिससे आपको कठिन कामों में भी राहत मिलेगी। नौकरीपेशा जातकों को नौकरी में बेहतर अवसर मिलेंगे। प्रमोशन के अच्छे योग है। वहीं अगर प्रेम रिश्तों की बात करें इसमें आपको अपने साथी संग बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा।

3 of 5 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन मेहनत करने और इसका मीठा फल प्राप्त करने का होगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। नौकरी में आपको आय के नए-नए साधन मिलेंगे। आय में पहले के मुकाबले बेहतर अवसर मिलेंगे। कल के दिन परिवार संग कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा। कल के दिन आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। रोजगार के अवसरों में वृद्धि के योग हैं। घर पर उत्सव का माहौल बना रहेगा।

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4 of 5 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को कल बेहतर अवसर मिलेंगे। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपके लंबित कार्यों में अच्छी सपलता हासिल होगी। घर पर किसी खास लोगों से मेल-मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। कल के दिन आपको किसी पुराने काम का बेहतर रिजल्ट हासिल हो सकता है। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

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