आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को मिल सकती है नई जिम्मेदारी, पढ़ें 23 नवंबर का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 23 Nov 2026 05:26 AM IST
सार
किसी महत्वपूर्ण निर्णय में मां की सलाह को नजरअंदाज न करें। उनका अनुभव और मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। आज परिवार के साथ समय बिताने और अपनों की भावनाओं को समझने से मन को विशेष संतोष मिलेगा।
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विस्तार
Scorpio Daily Horoscope: वृश्चिक राशि के लोग रहस्यमयी, दृढ़ इच्छाशक्ति वाले और गहरी सोच रखने वाले माने जाते हैं। यह जल तत्व की राशि है और इसके स्वामी मंगल हैं। मंगल के प्रभाव से इस राशि के जातक साहसी, जुनूनी और मुश्किल परिस्थितियों में भी हार न मानने वाले होते हैं। इनके लिए लाल रंग शुभ माना जाता है।
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वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज का दिन खुशियों, मुलाकातों और सकारात्मक बदलावों से भरा रह सकता है। दूर रहने वाला कोई प्रिय व्यक्ति अचानक आपसे मिलने आ सकता है, जिससे मन को गहरा सुकून मिलेगा और घर में रौनक बढ़ जाएगी। घर की सजावट, मरम्मत या रिनोवेशन से जुड़े कामों पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन इससे आपके घर का वातावरण और अधिक सुंदर तथा सुविधाजनक बनेगा। छोटे बच्चों की प्यारी-प्यारी फरमाइशें आपका मन खुश कर सकती हैं। आर्थिक मामलों में भी राहत मिलने के संकेत हैं। पैसों से जुड़ी पुरानी उलझनें सुलझने से रुके हुए कामों में तेजी आ सकती है। हालांकि, किसी महत्वपूर्ण निर्णय में मां की सलाह को नजरअंदाज न करें। उनका अनुभव और मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। आज परिवार के साथ समय बिताने और अपनों की भावनाओं को समझने से मन को विशेष संतोष मिलेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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