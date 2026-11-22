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आज का दिन खुशियों, मुलाकातों और सकारात्मक बदलावों से भरा रह सकता है। दूर रहने वाला कोई प्रिय व्यक्ति अचानक आपसे मिलने आ सकता है, जिससे मन को गहरा सुकून मिलेगा और घर में रौनक बढ़ जाएगी। घर की सजावट, मरम्मत या रिनोवेशन से जुड़े कामों पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन इससे आपके घर का वातावरण और अधिक सुंदर तथा सुविधाजनक बनेगा। छोटे बच्चों की प्यारी-प्यारी फरमाइशें आपका मन खुश कर सकती हैं। आर्थिक मामलों में भी राहत मिलने के संकेत हैं। पैसों से जुड़ी पुरानी उलझनें सुलझने से रुके हुए कामों में तेजी आ सकती है। हालांकि, किसी महत्वपूर्ण निर्णय में मां की सलाह को नजरअंदाज न करें। उनका अनुभव और मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। आज परिवार के साथ समय बिताने और अपनों की भावनाओं को समझने से मन को विशेष संतोष मिलेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।