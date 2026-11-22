आज का राशिफल: मकर राशि वालों की मेहनत ला सकती है रंग, पढ़ें 23 नवंबर का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 23 Nov 2026 05:28 AM IST
सार
सरकारी कामकाज में सफलता मिलने के संकेत हैं और किसी लंबे समय से अटके मामले में सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने से बचें, क्योंकि कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में आपके काम की गति धीमी कर सकता है। अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रखें और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर स्वयं नजर बनाए रखें।
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विस्तार
Capricorn Daily Horoscope: मकर राशि के लोग अनुशासित, जिम्मेदार और मेहनती स्वभाव के होते हैं। यह पृथ्वी तत्व की राशि है और इसके स्वामी शनि हैं। शनि के प्रभाव से इस राशि के जातक धैर्य के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और जीवन में स्थिरता व सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। इनके लिए नीला रंग शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज आपकी प्रगति की रफ्तार तेज रह सकती है और आपकी मेहनत तथा कार्यक्षमता लोगों की नजर में आएगी। कार्यक्षेत्र में आप जिस तरह जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, उससे वरिष्ठ अधिकारी भी प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, आपकी सफलता और तेजी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ सकती, इसलिए अनावश्यक प्रतिस्पर्धा या विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष रूप से सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत होगी। सरकारी कामकाज में सफलता मिलने के संकेत हैं और किसी लंबे समय से अटके मामले में सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने से बचें, क्योंकि कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में आपके काम की गति धीमी कर सकता है। अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रखें और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर स्वयं नजर बनाए रखें। आपकी मेहनत और निरंतरता ही आपको आगे ले जाएगी।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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आज आपकी प्रगति की रफ्तार तेज रह सकती है और आपकी मेहनत तथा कार्यक्षमता लोगों की नजर में आएगी। कार्यक्षेत्र में आप जिस तरह जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, उससे वरिष्ठ अधिकारी भी प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, आपकी सफलता और तेजी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ सकती, इसलिए अनावश्यक प्रतिस्पर्धा या विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष रूप से सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत होगी। सरकारी कामकाज में सफलता मिलने के संकेत हैं और किसी लंबे समय से अटके मामले में सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने से बचें, क्योंकि कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में आपके काम की गति धीमी कर सकता है। अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रखें और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर स्वयं नजर बनाए रखें। आपकी मेहनत और निरंतरता ही आपको आगे ले जाएगी।
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