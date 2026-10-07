11 दिसंबर के बाद शनि की सीधी चाल से इन 6 राशियों को राहत मिलनी होगी शुरू, मिलेगी बड़ी कामयाबी

1 of 7 शनि मार्गी 2026 - फोटो : amar ujala







Link Copied



ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह का खासा प्रभाव माना जाता है। शनि की चाल से हर एक व्यक्ति का जीवन किसी ना किसी रूप में प्रभावित जरूर होता है। शनि की शुभ स्थिति में जातक कम समय में धनवान और पद-प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। वहीं अगर शनि की स्थिति प्रतिकूल रहती है तो जातकों के काम को काफी लंबे समय तक अटके हुए होते है। शनि सभी ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह होते हैं और यह एक राशि में करीब ढाई वर्षों तक रहते हैं, इस तरह से पूरी राशिचक्र का चक्र पूरा करने में इनको 30 वर्षों का समय लगता है। शनि अभी मीन राशि में गोचर करते हुए वक्री अवस्था में हैं। यानी शनि टेढ़ी चाल से चल रहे हैं। शनि की वक्री चाल 11 दिसंबर 2026 तक रहेगी फिर इसके बाद यह मार्गी हो जाएंगे। शनि की सीधी चाल चलने से कुछ राशि वालों के जीवन में काफी बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं शनि के मार्गी होने पर किन राशि वालों को राहत मिलेगी।

Trending Videos

2 of 7 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

शनि की सीधी चाल से इन राशियों को राहत

वृषभ राशि

शनि के मार्गी होने से वृषभ राशि वालों के लिए राहत भरी खबरें सुनने को मिल सकती है। परेशानियों का अंत होगा जिससे आपके ऊपर आर्थिक बोझ कम रहेगा। अधूरे काम पूरे होंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। जो लोग पिछले कई दिनों से किसी न किसी बीमारियों से ग्रसित हैं उनको राहत मिलेगी। बेरोजगार लोगों के नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे।

3 of 7 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

शनि के मार्गी होते ही मिथुन राशि वालों को मनचाहे कामों में सफलता मिलेगी। 65 दिनों बाद शनि के मार्गी होने से मिथुन राशि वालों के अच्छे काम शुरू होंगे। सुख-सुविधाओं की पूर्ति होगी और मनमुताबिक कार्यो में सफलता मिलेगी। किस्मत का साथ धीरे-धीरे मिलने से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। कानूनी मामलों में आपको राहत मिलेगी। लेन-देन से जुड़े मामलों में आपको इससे राहत मिलेगी। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 7 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

शनि की सीधी चाल चलने से 11 दिसंबर के बाद से कन्या राशि वालों को राहत से भरी खबरें मिलनी शुरू होगी। नौकरीपेशा जातकों को काम में सराहना मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन और वेतन में वृद्धि के योग हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। 11 दिसंबर के बाद से परेशानियों में कमी आएगी।



विज्ञापन

5 of 7 तुला राशि - फोटो : amar ujala