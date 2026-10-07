ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह का खासा प्रभाव माना जाता है। शनि की चाल से हर एक व्यक्ति का जीवन किसी ना किसी रूप में प्रभावित जरूर होता है। शनि की शुभ स्थिति में जातक कम समय में धनवान और पद-प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। वहीं अगर शनि की स्थिति प्रतिकूल रहती है तो जातकों के काम को काफी लंबे समय तक अटके हुए होते है। शनि सभी ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह होते हैं और यह एक राशि में करीब ढाई वर्षों तक रहते हैं, इस तरह से पूरी राशिचक्र का चक्र पूरा करने में इनको 30 वर्षों का समय लगता है। शनि अभी मीन राशि में गोचर करते हुए वक्री अवस्था में हैं। यानी शनि टेढ़ी चाल से चल रहे हैं। शनि की वक्री चाल 11 दिसंबर 2026 तक रहेगी फिर इसके बाद यह मार्गी हो जाएंगे। शनि की सीधी चाल चलने से कुछ राशि वालों के जीवन में काफी बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं शनि के मार्गी होने पर किन राशि वालों को राहत मिलेगी।
11 दिसंबर के बाद शनि की सीधी चाल से इन 6 राशियों को राहत मिलनी होगी शुरू, मिलेगी बड़ी कामयाबी
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 07 Oct 2026 06:31 PM IST
सार
11 दिसंबर 2026 को शनि वक्री से मार्गी होंगे। शनि की सीधी चाल कुछ राशिवालों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगी।
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