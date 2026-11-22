Virgo Daily Horoscope: कन्या राशि के लोग व्यवस्थित, समझदार और बारीकियों पर ध्यान देने वाले होते हैं। यह पृथ्वी तत्व की राशि है और इसके स्वामी बुध हैं। बुध के प्रभाव से कन्या राशि के जातक तर्कशील, मेहनती और हर काम को सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इनके लिए हरा रंग शुभ माना जाता है।

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आज सफलता पाने का सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समय पर और पूरी ईमानदारी से निभाएं। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली और अनुशासन आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकते हैं। परिवार के बुजुर्गों की सेहत और जरूरतों पर विशेष ध्यान दें। उनकी छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी अनुकूल रह सकता है। लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता और समर्थन बढ़ने के संकेत हैं। किसी नए पद, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। हालांकि, यात्रा करनी पड़े तो जल्दबाजी से बचें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। आज मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने के साथ-साथ परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना जरूरी होगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।