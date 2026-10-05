6 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: मंगलवार का दिन इन राशियों के लिए रहेगा खास, मिलेंगे सफलता के कई अवसर

1 of 5 भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला





मंगलवार, 6 अक्तूबर को ग्रहों और नक्षत्रों के संयोग कुछ राशि वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कल के दिन आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। करियर-कारोबार में कल का दिन आपके पक्ष में रहेगा। अधूरे काम पूरे होंगे और मौज-मस्ती में दिन बीतेगा। कल कई राशि वालों को लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कल, 6 अक्तूबर को कौन-कौन सी भाग्यशाली राशियां रहेंगी।

2 of 5 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। आय के नए-नए अवसरों में वृद्धि होगी, आपको पुराना उधार दिया हुआ धन वापस मिलेगा। संतान की तरफ से आपको अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठों का साथ और समर्थन मिलेगा। इसके साथ कठिन कार्यो में आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। लंबे समय तक आपके काम पूरे होंगे।

3 of 5 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन अच्छा और लाभकारी रहेगा। शुभ समाचा सुनने को मिल सकता है जिससे आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा में बढ़ोतरी हो सकती है। लंबे समय में आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। नौकरी से जुड़े मामलों में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रेम जीवन के लिहाज से दिन बहुत ही अच्छा और रोमांटिक रहेगा।

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4 of 5 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा और शानदार रहेगा। महत्वपूर्ण लोगों से मेल-मिलाप का सिलसिला चलेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। संतान सुख की प्राप्ति होगी। कल के दिन आप अपने विरोधियों पर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे। जो लोग जमीन और मकान से जुड़े कामों में है उनको कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है।

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