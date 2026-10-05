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6 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: मंगलवार का दिन इन राशियों के लिए रहेगा खास, मिलेंगे सफलता के कई अवसर

Mon, 05 Oct 2026 08:02 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 05 Oct 2026 08:02 PM IST
सार

मंगलवार, 06 अक्तूबर को ग्रहों-नक्षत्रों की चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर पड़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 06 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां कौन-कौन सी होंगी जिनको भाग्य का साथ मिलेगा। 

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भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला
मंगलवार, 6 अक्तूबर को ग्रहों और नक्षत्रों के संयोग कुछ राशि वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कल के दिन आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। करियर-कारोबार में कल का दिन आपके पक्ष में रहेगा। अधूरे काम पूरे होंगे और मौज-मस्ती में दिन बीतेगा। कल कई राशि वालों को लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कल, 6 अक्तूबर को कौन-कौन सी भाग्यशाली राशियां रहेंगी। 


 
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मिथुन राशि - फोटो : amar ujala
मिथुन राशि 
मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। आय के नए-नए अवसरों में वृद्धि होगी, आपको पुराना उधार दिया हुआ धन वापस मिलेगा। संतान की तरफ से आपको अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठों का साथ और समर्थन मिलेगा। इसके साथ कठिन कार्यो में आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। लंबे समय तक आपके काम पूरे होंगे। 
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सिंह राशि - फोटो : amar ujala
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन अच्छा और लाभकारी रहेगा। शुभ समाचा सुनने को मिल सकता है जिससे आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा में बढ़ोतरी हो सकती है। लंबे समय में आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। नौकरी से जुड़े मामलों में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रेम जीवन के लिहाज से दिन बहुत ही अच्छा और रोमांटिक रहेगा। 
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कन्या राशि - फोटो : amar ujala
कन्या राशि 
कन्या राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा और शानदार रहेगा। महत्वपूर्ण लोगों से मेल-मिलाप का सिलसिला चलेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। संतान सुख की प्राप्ति होगी। कल के दिन आप अपने विरोधियों पर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे। जो लोग जमीन और मकान से जुड़े कामों में है उनको कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। 
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मीन राशि - फोटो : amar ujala
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। लोगों संग मेल-मिलाप का सिलसिला जारी रहेगा। परिवार संग कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बनाने में कामयाबी मिलेगी। पहले के मुकाबले कल की आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा जिससे आपको प्रमोशन और वेतन वृद्दि के योग हैं। 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
 
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