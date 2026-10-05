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गुरु की चाल: 3 दिन बाद गुरु का नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों के लिए बढ़ सकती हैं धन से जुड़ी मुसीबतें

Mon, 05 Oct 2026 05:09 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 05 Oct 2026 05:09 PM IST
सार

धन, धर्म और ज्ञान के कारक ग्रह गुरु 8 अक्तूबर को नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। गुरु के नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशि वालों के लिए चुनौतियों से भरपूर रह सकता है। आइए जानते कौन-कौन सी हैं वे राशियां। 

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Guru nakshatra gochar - फोटो : amar ujala
8 अक्तूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में गुरु की चाल और राशि परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, धन, धर्म, विवाह और संतान के कारक ग्रह माने जाते हैं। गुरु एक राशि में करीब 13 महीनों तक रहते हैं और इस दौरान नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं , जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर रहता है। गुरु के नक्षत्र परिवर्तन से जहां कुछ राशि वालों को लाभ मिलेगा तो वहीं कुछ को कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं गुरु के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं।
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मिथुन राशि - फोटो : amar ujala
मिथुन राशि
गुरु का नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले कुछ दिनों में करियर में मुश्किलें ला सकता है। लेन-देन के मामलों में आपको बचकर रहना होगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपने सहयोगियों संग काम को लेकर तीखी बहस छिड़ सकती है। निवेश संबंधी योजना में आपको जोखिम उठाने से बचना होगा। आपका कहीं कोई धन अगर अटका हुआ है तो उसके वापस मिलने में देरी आ सकती है। 

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सिंह राशि - फोटो : amar ujala
सिंह राशि 
गुरु का नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशइ वालों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस दौरान आपके अचानक से खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आपको बहुत ही सोच-समझकर अपना बजट बनाना होगा। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपके काम में दखल दे सकते हैं, जिससे आपको सतर्क रहना होगा। शेयर बाजार में किसी भी तरह के जोखिम लेने से बचना होगा। वैवाहिक जीवन में आपका जीवनसाथी संग किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। 

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धनु राशि - फोटो : amar ujala
धनु राशि
8 अक्तूबर को होने वाला गुरु का नक्षत्र परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए उनके जीवन में कई तरह के नकारात्मक प्रभावों से भरा हुआ हो सकता है। पारिवारिक मामलों में आपको अपने खर्चों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। व्यापार में धन से जुड़े मामलों में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड सकता है। आय में गिरावट देखने को मिल सकती है। 

ज्योतिष में गुरु के उपाय
- गुरुवार के दिन व्रत रखें और केले के पेड़ की पूजा करें। इस दिन केले के पेड में हल्दी और जल अर्पित करें।
- हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। 
- गुरुवार के दिन चने की दाल, हल्दी, पीली मिठाई और पीले फलों का दान करना चाहिए।
- गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े धारण करें और इस दिन गुरु के मंत्रों का जाप करें, इससे गुरु दोष में कमी आती है। 

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