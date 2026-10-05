गुरु की चाल: 3 दिन बाद गुरु का नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों के लिए बढ़ सकती हैं धन से जुड़ी मुसीबतें

8 अक्तूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में गुरु की चाल और राशि परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, धन, धर्म, विवाह और संतान के कारक ग्रह माने जाते हैं। गुरु एक राशि में करीब 13 महीनों तक रहते हैं और इस दौरान नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं , जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर रहता है। गुरु के नक्षत्र परिवर्तन से जहां कुछ राशि वालों को लाभ मिलेगा तो वहीं कुछ को कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं गुरु के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं।