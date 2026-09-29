बुध गोचर: 1 अक्तूबर से इन 3 राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन, नौकरी-कॉलेज में खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Budh Nakshatra Gochar 2026: 1 अक्तूबर 2026 को बुध ग्रह राहु के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वह 12 अक्तूबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, महीने की शुरुआत में बुध का यह नक्षत्र गोचर कुछ राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। इस दौरान जातकों को व्यापार और नौकरी में सफलता मिलने के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बुध को वाणी, बुद्धि और संचार का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में इस गोचर के प्रभाव से जातकों की संवाद क्षमता में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। साथ ही, नए लोगों से संपर्क बढ़ने के कारण कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं कि बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन किन तीन राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है।