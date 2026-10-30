नवंबर में गुरु-मंगल की युति: इन तीन राशि वालों को मिलेगी बड़ी सफलता, मार्च तक व्यापार में रहेगा अच्छा समय

Guru Mangal Yuti In Singh Rashi 2026: मंगल ग्रह 12 नवंबर 2026 को सिंह राशि में गोचर करेंगे और 9 मार्च 2027 तक सिंह राशि में रहेंगे। यहां पहले से विराजमान गुरु के साथ उनकी युति बनेगी, जिसका खास प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस संयोग का असर जातकों के भाग्य, आत्मविश्वास, साहस और कार्यक्षमता पर पड़ सकता है। गुरु-मंगल की यह युति कुछ राशि वालों के लिए मनचाही सफलता, मान-सम्मान और नौकरी में तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकती है। आइए जानते हैं, किन राशियों के लिए यह संयोग शुभ रहने वाला है।

तुला राशि

तुला राशि वालों को करियर और सामाजिक जीवन में सफलता मिल सकती है। पहले किए गए निवेश से लाभ मिलने की उम्मीद भी की जा सकती है। राजनीति में सक्रिय लोगों को कोई महत्वपूर्ण पद या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। कोई बड़ी सफलता मिलने से व्यापार आपका पहले की तुलना में और बढ़ेगा। इस दौरान नई योजनाएं कामयाब हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाब हो सकते हैं। इस दौरान मान-सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावना है। सुख-सुविधाओं में वृद्धि और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के अवसर मिल सकते हैं।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।