गुरु-चंद्र के योग से बना नवपंचम योग, इन राशियों को मिलेगा लाभ और अधूरे काम होंगे पूरे

1 of 4 नवपंचम योग का प्रभाव - फोटो : अमर उजाला







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वैदिक ज्योतिष में समय-समय पर ग्रहों की चाल बदलती है जिससे जिससे ग्रह एक दूसरे के साथ युति संबंध बनाते हैं। ऐसा ही एक योग गुरु-चंद्रमा के कारण बना है। 12 नवंबर को दोपहर नवपंचम योग बनेगा, दरअसल चंद्रमा और गुरु के खास संयोग से नवंपचम योग का निर्माण होगा। चंद्रमा के धनु राशि में प्रवेश के कारण 12 नवंबर को नवपंचम योग बनेगा। इस योग के चलते कुछ राशि वालों को अच्छा लाभ होगा। धन लाभ के आसार होंगे। करियर के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं कौन-कौन सी हैं वो भाग्यशाली राशियां।

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2 of 4 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि

नवपंचम राजयोग बनने से मेष राशि वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। अटके हुए काम पूरे होंगे। आय के नए-नए स्त्रोत मिलेंगे। जो लोग नौकरीपेशा है उनको प्रमोशन और आय में वृद्धि के योग हैं। आर्थिक रूप से आपके लिए आने वाले दिन मजबूत रहेंगे। घर में सुख-शांति और संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है।

3 of 4 धनु राशि - फोटो : amar ujala

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