गुरु-चंद्र के योग से बना नवपंचम योग, इन राशियों को मिलेगा लाभ और अधूरे काम होंगे पूरे

वैदिक ज्योतिष में समय-समय पर ग्रहों की चाल बदलती है जिससे जिससे ग्रह एक दूसरे के साथ युति संबंध बनाते हैं। ऐसा ही एक योग गुरु-चंद्रमा के कारण बना है। 12 नवंबर को दोपहर नवपंचम योग बनेगा, दरअसल चंद्रमा और गुरु के खास संयोग से नवंपचम योग का निर्माण होगा। चंद्रमा के धनु राशि में प्रवेश के कारण 12 नवंबर को नवपंचम योग बनेगा। इस योग के चलते कुछ राशि वालों को अच्छा लाभ होगा। धन लाभ के आसार होंगे। करियर के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं कौन-कौन सी हैं वो भाग्यशाली राशियां।
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मेष राशि
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मेष राशि
नवपंचम राजयोग बनने से मेष राशि वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। अटके हुए काम पूरे होंगे। आय के नए-नए स्त्रोत मिलेंगे। जो लोग नौकरीपेशा है उनको प्रमोशन और आय में वृद्धि के योग हैं। आर्थिक रूप से आपके लिए आने वाले दिन मजबूत रहेंगे। घर में सुख-शांति और संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है।
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धनु राशि
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धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए नवपंचम योग आपके लिए नई तरह की जिम्मेदारी और ऊंचे मुकाम लेकर आ सकता है। आपके मान-सम्मान में इजाफा देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। आय के नए-नए स्त्रोत प्राप्त होंगे और कामकाज के सिलसिले में आपको को कोई बड़ा काम मिल सकता है।
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कुंभ राशि
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कुंभ राशि
कुंभर राशि वालों के लिए नवपंचम योग का बनना बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगा। नवपंचम योग के चलते जो लोग व्यापारी हैं उनको अच्छा लाभ और डील हासिल हो सकती है। करियर में उन्नति के नए-नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान आपके आत्म विश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। धन लाभ के कई अवसर हासिल होंगे।