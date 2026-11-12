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गुरु-चंद्र के योग से बना नवपंचम योग, इन राशियों को मिलेगा लाभ और अधूरे काम होंगे पूरे

Thu, 12 Nov 2026 03:54 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 12 Nov 2026 03:54 PM IST
सार

12 नवंबर को दोपहर नवपंचम योग बनेगा, दरअसल चंद्रमा और गुरु के खास संयोग से नवंपचम योग का निर्माण होगा। चंद्रमा के धनु राशि में प्रवेश के कारण 12 नवंबर को नवपंचम योग बनेगा।

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Guru Chandrama Navpancham Yog These 5 Zodiac Sign People get luck
नवपंचम योग का प्रभाव - फोटो : अमर उजाला
वैदिक ज्योतिष में समय-समय पर ग्रहों की चाल बदलती है जिससे जिससे ग्रह एक दूसरे के साथ युति संबंध बनाते हैं। ऐसा ही एक योग गुरु-चंद्रमा के कारण बना है। 12 नवंबर को दोपहर नवपंचम योग बनेगा, दरअसल चंद्रमा और गुरु के खास संयोग से नवंपचम योग का निर्माण होगा। चंद्रमा के धनु राशि में प्रवेश के कारण 12 नवंबर को नवपंचम योग बनेगा। इस योग के चलते कुछ राशि वालों को अच्छा लाभ होगा। धन लाभ के आसार होंगे। करियर के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं कौन-कौन सी हैं वो भाग्यशाली राशियां। 

 
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Guru Chandrama Navpancham Yog These 5 Zodiac Sign People get luck
मेष राशि - फोटो : amar ujala
मेष राशि
नवपंचम राजयोग बनने से मेष राशि वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। अटके हुए काम पूरे होंगे। आय के नए-नए स्त्रोत मिलेंगे। जो लोग नौकरीपेशा है उनको प्रमोशन और आय में वृद्धि के योग हैं। आर्थिक रूप से आपके लिए आने वाले दिन मजबूत रहेंगे। घर में सुख-शांति और संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। 
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धनु राशि - फोटो : amar ujala
धनु राशि 
धनु राशि वालों के लिए नवपंचम योग आपके लिए नई तरह की जिम्मेदारी और ऊंचे मुकाम लेकर आ सकता है। आपके मान-सम्मान में इजाफा देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। आय के नए-नए स्त्रोत प्राप्त होंगे और कामकाज के सिलसिले में आपको को कोई बड़ा काम मिल सकता है। 

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कुंभ राशि - फोटो : amar ujala
कुंभ राशि
कुंभर राशि वालों के लिए नवपंचम योग का बनना बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगा। नवपंचम योग के चलते जो लोग व्यापारी हैं उनको अच्छा लाभ और डील हासिल हो सकती है। करियर में उन्नति के नए-नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान आपके आत्म विश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। धन लाभ के कई अवसर हासिल होंगे। 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।


 
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