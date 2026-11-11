बुध और शुक्र की युति से बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग, इन राशियों को आर्थिक उन्नति के योग

1 of 4 लक्ष्मी नारायण राजयोग - फोटो : amar ujala







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22 नवंबर को शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, सुख, वैभव, सुख-सुविधाओं आदि का कारक ग्रह माना जाता है। जबकि बुध को बुद्धि, व्यापार और वाणी आदि के कारक ग्रह होते हैं। 22 नवंबर को बुध-शुक्र युति का प्रभाव कुछ राशि वालों के ऊपर देखने को मिलेगा जिससे धन लाभ, सुख-सुविधाओं और तरक्की में इजाफा होगा। बुध-शुक्र की युति से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में मजबूती, व्यापार में सफलता और सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा। आइए जानते हैं बुध-शुक्र की युति से किन राशियों को लाभ मिलेगा।

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2 of 4 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि पर प्रभाव

मेष राशि वालों के ऊपर लक्ष्मी नारायण राजयोग आर्थिक मामलों में राहत देने वाला साबित होगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और नई तरह की जिम्मेदारी मिलने के संकेत है। करियर-कारोबार में कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। निवेश और धन के मामले में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

3 of 4 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि पर प्रभाव

वृषभ राशि वालों को इस राजयोग का प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा। नौकरीपेशा जातकों को नए-नए तरह के अवसरों की प्राप्ति होगी। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा। आर्थिक स्थिति में मजबूत होने से सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा।

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4 of 4 कन्या राशि - फोटो : amar ujala