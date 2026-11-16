गुरु वक्री 2026: 13 दिसंबर को गुरु की बदलेगी चाल, वक्री चाल से इन राशियों को मिलेगा लाभ

1 of 4 वक्री गुरु का राशियों पर प्रभाव - फोटो : amar ujala







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देवताओं के गुरु, धन, ज्ञान, भाग्य और संतान के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 13 दिसंबर 2026 को वक्री होने जा रहे हैं। गुरु की वक्री चाल से इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। गुरु अभी सिंह राशि में हैं, जो 13 अप्रैल 2027 को मार्गी होंगे। गुरु के परिवर्तन से कुछ राशि वालों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं। आइए जानते हैं किन-किन राशि वालों को गुरु के वक्री होने का प्रभाव मिलेगा।

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2 of 4 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

इन राशि वालों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए गुरु की वक्री चाल आपके लिए आने वाले समय में राहत लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई तरह की जिम्मेदारी और नए मौके मिलने के आसार हैं। जो लोग कारोबार में उनको आने वाले दिनों में कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। समाज में अच्छा खासा मान सम्मान की प्राप्ति होगी।

3 of 4 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना आपके करियर और धन के मामले में अच्छा और सुखद रहेगा। जो लोग नौकरी में हैं उनको तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति में अच्छा खासा बदलाव देखने को मिलेगा। आमदनी के नए-नए रास्ते खुल सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में इजाफा होगा।

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