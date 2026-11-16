17 नवंबर का पंचांग: कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 16 Nov 2026 07:14 PM IST
सार
17 November Ka Panchang: 17 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर मकर राशि में है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 17 November 2026: 17 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर श्रवण नक्षत्र और गांदा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 16 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:41 − 12:23
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 17 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:44
सूर्यास्त का समय- 17:20
चन्द्रोदय- 12:44
चन्द्रास्त- 24:07
शुक्र मार्गी 2026: 22 नवंबर तक इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-करियर में तरक्की के मिलेंगे मौके
सूर्य के राशि परिवर्तन करने से शनि संग बनेगा नवपंचम योग, इन राशियों को मिलेगा शुभ परिणाम
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आज का अशुभ मुहूर्त - 17 नवंबर 2026
गुलिक काल: 12:02 − 13:22
राहुकाल: 14:41 − 16:01
यमगण्ड: 09:23 − 10:42
रोग- सुबह 06:40 - 08:00 बजे
उद्वेग- सुबह 08:00 - 09:21 बजे
चर- सुबह 09:21 - 10:41 बजे
लाभ- सुबह 10:41 - 12:02 बजे
अमृत- दोपहर 12:02 - 01:23 बजे
काल- दोपहर 01:23 - 02:43 बजे
शुभ- दोपहर 02:43 - 04:04 बजे
रोग- शाम 04:04 - 05:24 बजे
रात का चौघड़िया
काल- शाम 05:24 - 07:04 बजे
लाभ- शाम 07:04 - 08:43 बजे
उद्वेग- रात 08:43 - 10:23 बजे
शुभ- रात 10:23 - 12:02, 18 नवम्बर
अमृत- सुबह 12:02, 18 - 01:42, 18 नवम्बर
चर- सुबह 01:42 - 03:22 AM, 18 नवम्बर
रोग- सुबह 03:22 - 05:01 18 नवम्बर
काल- सुबह 05:01 से 06:41 18 नवम्बर
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आज का पंचांग- 17 नवंबर 2026
|तिथि
|अष्टमी
|30:05 तक
|नक्षत्र
|धनिष्ठा
|28:24 तक
|प्रथम करण
|विष्टि
|17:13 तक
|द्वितीय करण
|बावा
|30:05 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|मंगलवार
|योग
|वृद्धि
|07:48 तक
|सूर्योदय
|06:44
|सूर्यास्त
|17:20
|चंद्रमा
|मकर राशि में
|राहुकाल
|14:41 − 16:01
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:41 − 12:23
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:41 − 12:23
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 17 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:44
सूर्यास्त का समय- 17:20
चन्द्रोदय- 12:44
चन्द्रास्त- 24:07
शुक्र मार्गी 2026: 22 नवंबर तक इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-करियर में तरक्की के मिलेंगे मौके
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सूर्य के राशि परिवर्तन करने से शनि संग बनेगा नवपंचम योग, इन राशियों को मिलेगा शुभ परिणाम
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आज का अशुभ मुहूर्त - 17 नवंबर 2026
गुलिक काल: 12:02 − 13:22
राहुकाल: 14:41 − 16:01
यमगण्ड: 09:23 − 10:42
नवंबर 2026: किन राशि के लोगों को मिलेगी खुशियां और किसे रहना है सावधान, पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की भविष्यवाणियां17 नवंबर 2026, दिन का चौघड़िया
रोग- सुबह 06:40 - 08:00 बजे
उद्वेग- सुबह 08:00 - 09:21 बजे
चर- सुबह 09:21 - 10:41 बजे
लाभ- सुबह 10:41 - 12:02 बजे
अमृत- दोपहर 12:02 - 01:23 बजे
काल- दोपहर 01:23 - 02:43 बजे
शुभ- दोपहर 02:43 - 04:04 बजे
रोग- शाम 04:04 - 05:24 बजे
रात का चौघड़िया
काल- शाम 05:24 - 07:04 बजे
लाभ- शाम 07:04 - 08:43 बजे
उद्वेग- रात 08:43 - 10:23 बजे
शुभ- रात 10:23 - 12:02, 18 नवम्बर
अमृत- सुबह 12:02, 18 - 01:42, 18 नवम्बर
चर- सुबह 01:42 - 03:22 AM, 18 नवम्बर
रोग- सुबह 03:22 - 05:01 18 नवम्बर
काल- सुबह 05:01 से 06:41 18 नवम्बर