Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Panchang 17 November 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat

17 नवंबर का पंचांग: कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Mon, 16 Nov 2026 07:14 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 16 Nov 2026 07:14 PM IST
सार

17 November Ka Panchang: 17 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर मकर राशि में है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं।

विज्ञापन
Aaj Ka Panchang 17 November 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat
आज का पंचांग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

Panchang 17 November 2026: 17 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर श्रवण नक्षत्र और गांदा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 16 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
विज्ञापन

आज का पंचांग- 17 नवंबर 2026

तिथि अष्टमी 30:05 तक 
नक्षत्र धनिष्ठा 28:24 तक
प्रथम करण विष्टि 17:13 तक
द्वितीय करण  बावा  30:05 तक
पक्ष शुक्ल  
वार मंगलवार  
योग वृद्धि 07:48 तक
सूर्योदय 06:44  
सूर्यास्त 17:20  
चंद्रमा मकर राशि में  
राहुकाल 14:41 − 16:01  
विक्रमी संवत् 2083  
शक संवत 1948 पराभव
मास कार्तिक   
शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:41 − 12:23

आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:41 − 12:23

चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 17 नवंबर  2026
सूर्योदय का समय- 06:44
सूर्यास्त का समय- 17:20
चन्द्रोदय- 12:44
चन्द्रास्त- 24:07
शुक्र मार्गी 2026: 22 नवंबर तक इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-करियर में तरक्की के मिलेंगे मौके
विज्ञापन

सूर्य के राशि परिवर्तन करने से शनि संग बनेगा नवपंचम योग, इन राशियों को मिलेगा शुभ परिणाम
विज्ञापन
विज्ञापन


आज का अशुभ मुहूर्त - 17 नवंबर 2026
गुलिक काल: 12:02 − 13:22
राहुकाल: 14:41 − 16:01
यमगण्ड: 09:23 − 10:42

नवंबर 2026: किन राशि के लोगों को मिलेगी खुशियां और किसे रहना है सावधान, पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की भविष्यवाणियां

17 नवंबर 2026, दिन का चौघड़िया
रोग- सुबह 06:40 - 08:00 बजे
उद्वेग- सुबह 08:00 - 09:21 बजे
चर- सुबह 09:21 - 10:41  बजे
लाभ- सुबह 10:41 - 12:02 बजे
अमृत- दोपहर 12:02  - 01:23 बजे
काल- दोपहर 01:23 - 02:43 बजे
शुभ- दोपहर 02:43  - 04:04  बजे
रोग- शाम 04:04  - 05:24 बजे

रात का चौघड़िया
काल- शाम 05:24 - 07:04 बजे
लाभ- शाम 07:04 - 08:43 बजे
उद्वेग- रात 08:43 - 10:23 बजे
शुभ- रात 10:23 - 12:02, 18 नवम्बर
अमृत- सुबह 12:02, 18 - 01:42, 18 नवम्बर
चर- सुबह 01:42  - 03:22 AM, 18 नवम्बर
रोग- सुबह 03:22 - 05:01 18 नवम्बर
काल- सुबह 05:01 से 06:41 18 नवम्बर

नवंबर मासिक राशिफल: कुंभ राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा महीना, समझदारी से काम लें

नवंबर मासिक राशिफल: मीन राशि के जातकों के लिए अनुभवों के साथ आगे बढ़ने वाला रहेगा महीना

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed