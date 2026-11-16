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साप्ताहिक राशिफल: इन चार राशि वालों को इस सप्ताह बिजनेस में होगा बड़ा लाभ, मनचाही नौकरी का भी मिलेगा अवसर

Mon, 16 Nov 2026 11:14 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 11:14 AM IST
सार

Weekly Horoscope 16 to 22 November 2026: नवंबर का तीसरा सप्ताह शुरू हो गया है। इस सप्ताह छठ पूजा के पावन पर्व के साथ ग्रहों की विशेष स्थिति बनेगी। सिंह राशि में मंगल और गुरु की युति रहेगी, जबकि सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा। ग्रहों के इन बदलावों का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा।

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Weekly Horoscope 16 to 22 November 2026 saptahik rashifal in hindi mesh kark singh kanya rashifal
साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 नवंबर 2026 - फोटो : AI

Weekly Horoscope 16 to 22 November 2026: नवंबर का तीसरा सप्ताह शुरू हो गया है। इस सप्ताह के पहले दिन छठ पूजा का पावन संयोग बन रहा है। वहीं, सिंह राशि में मंगल और गुरु की युति रहेगी। इसके अलावा, सप्ताह के दौरान सूर्य भी अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे। ग्रहों और नक्षत्रों की इस विशेष स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलेगा। कुछ राशि के जातकों को करियर और कारोबार में लाभ मिल सकता है, तो कुछ के मान-सम्मान में वृद्धि के योग बनेंगे। आइए जानते हैं, आपके लिए नवंबर का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है।

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Weekly Horoscope 16 to 22 November 2026 saptahik rashifal in hindi mesh kark singh kanya rashifal
weekly rashifal - फोटो : amar ujala

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह कार्यों को लेकर लाभकारी रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में सेहत और रिश्तों को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी। इस दौरान विरोधियों से सतर्क रहें और अपने काम पर ध्यान दें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ मतभेद होने की आशंका है। गुस्से पर नियंत्रण रखें और बातचीत से मामले सुलझाएं।

Weekly Horoscope 16 to 22 November 2026 saptahik rashifal in hindi mesh kark singh kanya rashifal
weekly rashifal - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुखद रहेगा। करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होने के संकेत हैं। जमीन-जायदाद से जुड़े मामले बातचीत से सुलझ सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। प्रेम और पारिवारिक जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी।

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weekly rashifal - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह अनुकूल परिणाम लेकर आ सकता है। आपके प्रयास सफल होंगे और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में भी सुधार होगा। इसके अलावा कोई बड़ी यात्रा भी आप करेंगे। कारोबार में कोई अच्छी और नई डील फाइनल हो सकती है। भाग्य का साथ मिलने से कामकाज में अच्छी प्रगति होगी। सप्ताह के अंत में धार्मिक यात्रा या तीर्थ दर्शन का कार्यक्रम बन सकता है।

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weekly rashifal - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
कर्क राशि के जातक इस सप्ताह नई ऊर्जा के साथ अपने कामकाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस समय काम को लेकर किसी बड़े अधिकारी से भी आपकी बात होगी। सप्ताह की शुरुआत में मित्रों और करीबियों का पूरा सहयोग मिलेगा। नए लोगों से मिलकर खुशियां आपको प्राप्त होंगी। अपनी बुद्धि और समझदारी से कठिन परिस्थितियों को संभालने में सफल रहेंगे। ग्रहों की कृपा से अटके काम बनेंगे। पुराने कामों को दोबारा गति देने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा।

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