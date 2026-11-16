Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 17 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 17 नवंबर: इन चार राशि वालों पर बरसेगा प्यार, रिश्ते में बढ़ेगा अपनापन

Mon, 16 Nov 2026 06:05 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 06:05 PM IST
सार

Today Love Horoscope: आज कुछ राशि वालों के रिश्तों में प्यार और नजदीकियां बढ़ सकती हैं, जबकि कुछ लोगों को गलतफहमी से बचकर बातचीत में संयम रखने की जरूरत होगी। जानें सभी 12 राशियों के लिए आज का प्रेम राशिफल।

विज्ञापन
Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 17 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
Today Love Horoscope - फोटो : अमर उजाला

Today Love Horoscope: 17 नवंबर 2026 का दिन आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है? क्या आज आपके रिश्तों में प्रेम और नजदीकियां बढ़ेंगी या किसी तरह की नई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? कुछ राशि वालों के प्रेम जीवन में खुशियां दस्तक दे सकती हैं, तो कुछ को रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। आइए जानते हैं मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन प्रेम और रिश्तों के मामले में कैसा रहने वाला है।

Trending Videos
Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 17 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा रहेगा। आपको किसी काम में सफलता मिल सकती है, जिसके बाद आप साथी के साथ जश्न मनाने या पार्टी करने की योजना बना सकते हैं। अगर रिश्ते में किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे हैं, तो बहस करने के बजाय शांतिपूर्वक बातचीत करें। 

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 17 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। प्रेम विवाह करने वाले जातकों के जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। रिश्ते में प्रेम और रोमांस बढ़ने के साथ एक नई शुरुआत के संकेत भी मिल रहे हैं। वहीं, सिंगल लोगों की जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जिससे मन में प्रेम की नई भावनाएं जाग सकती हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 17 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि वालों के प्रेम जीवन में आज आकर्षण बढ़ सकता है। कोई खास व्यक्ति आपके सामने अपने मन की बात रख सकता है, जिससे आप भी भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे। परिवार में भी खुशियों का माहौल बना रहेगा। अपनों के साथ समय बिताने और रिश्तों को मजबूत बनाने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

विज्ञापन
Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 17 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि वालों के प्रेम संबंधों में आज नजदीकियां बढ़ सकती हैं। आप अपने साथी के साथ भविष्य से जुड़े किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर सकते हैं। इस दौरान एक-दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझने का मौका मिलेगा। वहीं, अविवाहित जातकों के जीवन में किसी खास व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed