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सूर्य वृश्चिक गोचर 2026: किन राशि के लोग करेंगे तरक्की और कौन रहेगा परेशान, पढ़ें सभी राशियों का हाल

Mon, 16 Nov 2026 12:16 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 12:16 PM IST
सार

Surya Vrishchik Rashi Gochar 2026 Horoscope: सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक रहेगा। इस दौरान सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और पारिवारिक जीवन पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। 

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surya vrishchik rashi gochar 2026 horoscope and impact on all 12 zodiac sign in hindi
Surya Vrishchik Rashi Gochar 2026 Horoscope - फोटो : अमर उजाला AI

Surya Vrishchik Rashi Gochar 2026 Horoscope: ग्रहों के राजा सूर्य 16 नवंबर 2026 को अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर चुके हैं। वह 16 दिसंबर 2026 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। इसके बाद सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और मंगल दोनों ही प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। सूर्य जहां आत्मविश्वास, ऊर्जा, मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता के कारक हैं, वहीं मंगल साहस, पराक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में वृश्चिक राशि में सूर्य का यह गोचर सभी 12 राशियों के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। किसी के लिए यह समय तरक्की लेकर आ सकता है, तो कुछ राशि के जातकों को इस दौरान सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं, सूर्य के इस गोचर का मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

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Surya Vrishchik Rashi Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि
सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर कर चुके हैं। इस दौरान आपको कुछ पुरानी बातों और जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो सकता है। जीवन में अचानक कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनके लिए आप पहले से तैयार नहीं होंगे। 

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Surya Vrishchik Rashi Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

वृषभ राशि
सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में आपके रिश्तों में अपनापन और समझ बढ़ाने में मदद कर सकता है। विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे रिश्ते आने के योग बन सकते हैं। वहीं, पहले से विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती है। 

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Surya Vrishchik Rashi Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि
सूर्य आपके षष्ठम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में सूर्य का यह गोचर आपके लिए विरोधियों पर विजय पाने और पुरानी परेशानियों से बाहर निकलने के अवसर लेकर आ सकता है। कोई लंबी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतर बना रहेगा।

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Surya Vrishchik Rashi Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि
सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर कर चुके हैं। समय आपके लिए खास रह सकता है। रचनात्मक कार्यों पर देखने को मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ाने और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने का समय रहेगा। आपके रहन-सहन के स्तर में सुधार होगा। 

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