30 अगस्त का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 29 Aug 2026 05:34 PM IST
सार
30 August Ka Panchang: 30 अगस्त को भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मीन राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं।
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विस्तार
Panchang 30 August : 30 अगस्त को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र और शुला योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आइए जानते हैं 29 अगस्त के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
11:52 − 12:43
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 30 अगस्त 2026
सूर्योदय का समय- 05:59
सूर्यास्त का समय- 18:37
चन्द्रोदय- 19:50
चन्द्रास्त- 07:43
गुलिक काल- 15:27 − 17:02
राहुकाल: 17:02 − 18:37
यमगण्ड: 12:18 − 13:52
उद्वेग: 05:58 - 07:33
चर: 07:33 - 09:07
लाभ: 09:07 - 10:42
अमृत:10:42 - 12:17
काल: 12:17 - 13:52
शुभ:13:52 - 15:26
रोग: 15:26 - 17:01
उद्वेग: 17:01 - 18:36
30 अगस्त 2026 (रविवार) रात्रि का चौघड़िया
शुभ: 18:36 - 20:01
अमृत: 20:01 - 21:26
चर: 21:26 - 22:52
रोग: 22:52 - 00:17, 31 August
काल: 00:17 - 01:42, 31 August
लाभ : 01:42 - 03:08, 31 August
उद्वेग: 03:08 - 04:33, 31 August
शुभ: 04:33 - 05:58, 31 August
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आज का पंचांग- 30 अगस्त 2026
|तिथि
|द्वितिया
|09:35 तक
|नक्षत्र
|उत्तरभाद्रपदा
|27:34 तक
|प्रथम करण
|गारा
|09:35 तक
|द्वितीय करण
|वणिजा
|21:14 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|रविवार
|योग
|शुला
|27:41 तक
|सूर्योदय
|05:59
|सूर्यास्त
|18:37
|चंद्रमा
|मीन राशि में
|राहुकाल
|17:02 − 18:37
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:52 − 12:43
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11:52 − 12:43
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 30 अगस्त 2026
सूर्योदय का समय- 05:59
सूर्यास्त का समय- 18:37
चन्द्रोदय- 19:50
चन्द्रास्त- 07:43
जीवन में सुख-समृद्धि और तरक्की के लिए राशि अनुसार करें उपाय, मिलेगा भाग्य का भरपूर साथआज का अशुभ मुहूर्त - 30 अगस्त 2026
गुलिक काल- 15:27 − 17:02
राहुकाल: 17:02 − 18:37
यमगण्ड: 12:18 − 13:52
Vivah Muhurat 2026: जुलाई से दिसंबर के बीच शादी के लिए कब हैं शुभ दिन ? यहां देखें सभी विवाह मुहूर्त30 अगस्त 2026 (रविवार) दिन का चौघड़िया
उद्वेग: 05:58 - 07:33
चर: 07:33 - 09:07
लाभ: 09:07 - 10:42
अमृत:10:42 - 12:17
काल: 12:17 - 13:52
शुभ:13:52 - 15:26
रोग: 15:26 - 17:01
उद्वेग: 17:01 - 18:36
30 अगस्त 2026 (रविवार) रात्रि का चौघड़िया
शुभ: 18:36 - 20:01
अमृत: 20:01 - 21:26
चर: 21:26 - 22:52
रोग: 22:52 - 00:17, 31 August
काल: 00:17 - 01:42, 31 August
लाभ : 01:42 - 03:08, 31 August
उद्वेग: 03:08 - 04:33, 31 August
शुभ: 04:33 - 05:58, 31 August