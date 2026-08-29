30 अगस्त का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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30 अगस्त को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र और शुला योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आइए जानते हैं 29 अगस्त के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।